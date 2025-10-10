Рейтинг@Mail.ru
В Перу начались протесты после импичмента президента - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/peru-2047458397.html
В Перу начались протесты после импичмента президента
В Перу начались протесты после импичмента президента - РИА Новости, 10.10.2025
В Перу начались протесты после импичмента президента
Сотни протестующих собрались у здания конгресса Перу после его решения о импичменте президента страны Дины Болуарте, сообщает радиостанция RPP. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:37:00+03:00
2025-10-10T10:37:00+03:00
в мире
перу
дина болуарте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_0:254:2966:1922_1920x0_80_0_0_6fa3612c2f30036117d02f22eb11cfa6.jpg
https://ria.ru/20251010/peru-2047451526.html
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_8d10f02491dca3852909ba5b20491617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, перу, дина болуарте
В мире, Перу, Дина Болуарте
В Перу начались протесты после импичмента президента

В Перу начались протесты после импичмента президента Дины Болуарте

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкПласа Майор в Лиме
Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Пласа Майор в Лиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотни протестующих собрались у здания конгресса Перу после его решения о импичменте президента страны Дины Болуарте, сообщает радиостанция RPP.
В пятницу конгресс Перу сообщил, что утвердил отстранение от должности президента страны Дины Болуарте.
«
"Сотни протестующих собрались у здания Конгресса и находятся под контролем национальной полиции после решения об отстранении Дины Болуарте от должности президента Республики", - говорится в сообщении радиостанции.
Как ранее сообщало радио RPP, инициативу о начале процедуры импичмента внесли представители нескольких партий на фоне ухудшения криминогенной ситуации в стране. Под предложением подписались депутаты семи парламентских фракций.
В последние годы в Перу сложилась крайне сложная ситуация с преступностью: убийства, грабежи, вымогательства и угрозы малым предпринимателям со стороны преступных группировок и банд. Люди несколько раз объявляли забастовки, выходили на протесты.
Дина Болуарте - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Экс-президент Перу покинула здание правительства после импичмента
Вчера, 10:05
 
В миреПеруДина Болуарте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала