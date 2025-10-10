В Перу начались протесты после импичмента президента

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотни протестующих собрались у здания конгресса Перу после его решения о импичменте президента страны Дины Болуарте, сообщает радиостанция RPP.

"Сотни протестующих собрались у здания Конгресса и находятся под контролем национальной полиции после решения об отстранении Дины Болуарте от должности президента Республики", - говорится в сообщении радиостанции.

Как ранее сообщало радио RPP, инициативу о начале процедуры импичмента внесли представители нескольких партий на фоне ухудшения криминогенной ситуации в стране. Под предложением подписались депутаты семи парламентских фракций.

В последние годы в Перу сложилась крайне сложная ситуация с преступностью: убийства, грабежи, вымогательства и угрозы малым предпринимателям со стороны преступных группировок и банд. Люди несколько раз объявляли забастовки, выходили на протесты.