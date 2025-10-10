Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Перу покинула здание правительства после импичмента - РИА Новости, 10.10.2025
10:05 10.10.2025
Экс-президент Перу покинула здание правительства после импичмента
Экс-президент Перу Дина Болуарте покинула здание правительства после импичмента, передает радио RPP.
Экс-президент Перу покинула здание правительства после импичмента

Дина Болуарте
Дина Болуарте
Дина Болуарте. Архивное фото
Дина Болуарте. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Экс-президент Перу Дина Болуарте покинула здание правительства после импичмента, передает радио RPP.
В пятницу конгресс Перу сообщил, что утвердил отстранение от должности президента страны Дины Болуарте.
"Дина Болуарте покидает здание правительства после объявления ей импичмента конгрессом", - говорится в сообщении.
Таже RPP отмечает, что силы полиции обеспечивают охрану дома Болуарте.
В пятницу конгресс Перу сообщил, что утвердил отстранение от должности президента страны Дины Болуарте.
