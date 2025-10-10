https://ria.ru/20251010/peru-2047451526.html
Экс-президент Перу покинула здание правительства после импичмента
Экс-президент Перу Дина Болуарте покинула здание правительства после импичмента, передает радио RPP. РИА Новости, 10.10.2025
