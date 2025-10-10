https://ria.ru/20251010/peru-2047444557.html
Председатель конгресса Перу стал новым президентом страны
Председатель конгресса Перу стал новым президентом страны
Председателя конгресса Перу Хосе Хери привели к присяге в качестве нового президента после импичмента Дины Болуарте, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 10.10.2025
Председатель конгресса Перу стал новым президентом страны
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Председателя конгресса Перу Хосе Хери привели к присяге в качестве нового президента после импичмента Дины Болуарте, сообщили местные СМИ.
Своей первоочередной задачей Хери назвал борьбу с оргпреступностью.
"Главный враг находится на улицах — это банды, организованная преступность. Они сегодня наши враги, а раз они враги, то мы должны объявить им войну. <…> В нашем распоряжении все институты государства, чтобы не просто объявить войну преступности, но победить ее раз и навсегда", — заявил он после церемонии.
Перед этим конгресс Перу
утвердил отстранение от должности Дины Болуарте
. Импичмент президента инициировали депутаты от семи парламентских фракций на фоне ухудшения ситуации с преступностью.
В последние годы в Перу серьезно усугубилась криминогенная обстановка: участились убийства, грабежи, вымогательства и угрозы малому бизнесу со стороны различных группировок и банд. Люди несколько раз объявляли забастовки, выходили на акции протестов.