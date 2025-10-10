Рейтинг@Mail.ru
Председатель конгресса Перу стал новым президентом страны - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 10.10.2025 (обновлено: 15:27 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/peru-2047444557.html
Председатель конгресса Перу стал новым президентом страны
Председатель конгресса Перу стал новым президентом страны - РИА Новости, 10.10.2025
Председатель конгресса Перу стал новым президентом страны
Председателя конгресса Перу Хосе Хери привели к присяге в качестве нового президента после импичмента Дины Болуарте, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:27:00+03:00
2025-10-10T15:27:00+03:00
в мире
перу
дина болуарте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047477052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffcf24075a92a22ad7eed46795d6860c.jpg
https://ria.ru/20250928/peru-2044870774.html
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047477052_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_9097035dc925a5321f22ffb8c973ed1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, перу, дина болуарте
В мире, Перу, Дина Болуарте
Председатель конгресса Перу стал новым президентом страны

Хосе Хери принес присягу в качестве нового президента Перу

© AP Photo / John ReyesХосе Хери
Хосе Хери - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / John Reyes
Хосе Хери. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Председателя конгресса Перу Хосе Хери привели к присяге в качестве нового президента после импичмента Дины Болуарте, сообщили местные СМИ.
Своей первоочередной задачей Хери назвал борьбу с оргпреступностью.
"Главный враг находится на улицах — это банды, организованная преступность. Они сегодня наши враги, а раз они враги, то мы должны объявить им войну. <…> В нашем распоряжении все институты государства, чтобы не просто объявить войну преступности, но победить ее раз и навсегда", — заявил он после церемонии.
Перед этим конгресс Перу утвердил отстранение от должности Дины Болуарте. Импичмент президента инициировали депутаты от семи парламентских фракций на фоне ухудшения ситуации с преступностью.
В последние годы в Перу серьезно усугубилась криминогенная обстановка: участились убийства, грабежи, вымогательства и угрозы малому бизнесу со стороны различных группировок и банд. Люди несколько раз объявляли забастовки, выходили на акции протестов.
Столкновения с полицией во время антиправительственных протестов в Лиме, Перу - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Протесты молодежи в Перу переросли в столкновения с полицией, пишут СМИ
28 сентября, 09:48
 
В миреПеруДина Болуарте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала