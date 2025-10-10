Председатель конгресса Перу стал новым президентом страны

"Главный враг находится на улицах — это банды, организованная преступность. Они сегодня наши враги, а раз они враги, то мы должны объявить им войну. <…> В нашем распоряжении все институты государства, чтобы не просто объявить войну преступности, но победить ее раз и навсегда", — заявил он после церемонии.