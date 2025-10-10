https://ria.ru/20251010/peru-2047436880.html
Конгресс Перу сообщил, что утвердил отстранение от должности президента страны Дины Болуарте. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T08:21:00+03:00
2025-10-10T08:21:00+03:00
2025-10-10T08:32:00+03:00
в мире
перу
дина болуарте
перу
в мире, перу, дина болуарте
Конгресс Перу утвердил импичмент президента Дины Болуарте
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Конгресс Перу сообщил, что утвердил отстранение от должности президента страны Дины Болуарте.
Ранее конгресс Перу
большинством голосов одобрил рассмотрение вопроса об импичменте Болуарте
.
«
"Конгресс Республики утверждает (отстранение от должности - ред.) президента Республики Дины Болуарте Сегарры. В связи с этим будет применяться порядок преемственности, установленный политической конституцией Перу", - говорится в сообщении конгресса Перу в X.
Газета Comercio со ссылкой на адвоката президента Хуана Карлоса Португаля сообщила, что Болуарте отказалась посещать заседание. По словам юриста, она не хочет придавать законность процессу, который "нарушает ее конституционные права".
Как ранее сообщало радио RPP, инициативу о начале процедуры импичмента внесли представители нескольких партий на фоне ухудшения криминогенной ситуации в стране. Под предложением подписались депутаты семи парламентских фракций.
В последние годы в Перу сложилась крайне сложная ситуация с преступностью: убийства, грабежи, вымогательства и угрозы малым предпринимателям со стороны преступных группировок и банд. Люди несколько раз объявляли забастовки, выходили на протесты.