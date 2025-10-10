Рейтинг@Mail.ru
Конгресс Перу утвердил импичмент президента
08:21 10.10.2025 (обновлено: 08:32 10.10.2025)
Конгресс Перу утвердил импичмент президента
Конгресс Перу утвердил импичмент президента - РИА Новости, 10.10.2025
Конгресс Перу утвердил импичмент президента
Конгресс Перу сообщил, что утвердил отстранение от должности президента страны Дины Болуарте. РИА Новости, 10.10.2025
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
в мире, перу, дина болуарте
В мире, Перу, Дина Болуарте
Конгресс Перу утвердил импичмент президента

Конгресс Перу утвердил импичмент президента Дины Болуарте

© AP Photo / Guadalupe PardoДина Болуарте
Дина Болуарте - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Дина Болуарте. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Конгресс Перу сообщил, что утвердил отстранение от должности президента страны Дины Болуарте.
Ранее конгресс Перу большинством голосов одобрил рассмотрение вопроса об импичменте Болуарте.
«
"Конгресс Республики утверждает (отстранение от должности - ред.) президента Республики Дины Болуарте Сегарры. В связи с этим будет применяться порядок преемственности, установленный политической конституцией Перу", - говорится в сообщении конгресса Перу в X.
Газета Comercio со ссылкой на адвоката президента Хуана Карлоса Португаля сообщила, что Болуарте отказалась посещать заседание. По словам юриста, она не хочет придавать законность процессу, который "нарушает ее конституционные права".
Как ранее сообщало радио RPP, инициативу о начале процедуры импичмента внесли представители нескольких партий на фоне ухудшения криминогенной ситуации в стране. Под предложением подписались депутаты семи парламентских фракций.
В последние годы в Перу сложилась крайне сложная ситуация с преступностью: убийства, грабежи, вымогательства и угрозы малым предпринимателям со стороны преступных группировок и банд. Люди несколько раз объявляли забастовки, выходили на протесты.
Президент Перу Дина Болуарте выступает во время пресс-конференции п во Дворце правительства в Лиме - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Генпрокуратура Перу направила в конгресс обвинения против президента страны
17 мая, 05:41
 
В миреПеруДина Болуарте
 
 
