Конгресс Перу утвердил импичмент президента

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Конгресс Перу сообщил, что утвердил отстранение от должности президента страны Дины Болуарте.

Ранее конгресс Перу большинством голосов одобрил рассмотрение вопроса об импичменте Болуарте

« "Конгресс Республики утверждает (отстранение от должности - ред.) президента Республики Дины Болуарте Сегарры. В связи с этим будет применяться порядок преемственности, установленный политической конституцией Перу", - говорится в сообщении конгресса Перу в X.

Газета Comercio со ссылкой на адвоката президента Хуана Карлоса Португаля сообщила, что Болуарте отказалась посещать заседание. По словам юриста, она не хочет придавать законность процессу, который "нарушает ее конституционные права".

Как ранее сообщало радио RPP, инициативу о начале процедуры импичмента внесли представители нескольких партий на фоне ухудшения криминогенной ситуации в стране. Под предложением подписались депутаты семи парламентских фракций.