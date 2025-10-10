Шествие в честь перемирия между ХАМАС и Израилем в Тегеране. 10 октября 2025

В Тегеране проходит шествие в честь перемирия между ХАМАС и Израилем

ТЕГЕРАН, 10 окт - РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы вышли на праздничное шествие в центре Тегерана, организованное по случаю достижения перемирия между участниками палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.

В праздничном шествии, развернувшемся от Тегеранского университета до площади Энгеляб, традиционно принимают участие целыми семьями, поэтому среди участников можно увидеть людей самых разных возрастов - от маленьких детей, которые едут в детских колясках или сидят на плечах у родителей, до пенсионеров. Многие люди держат в руках флаги Ирана Палестины и ливанского движения " Хезболлах ".

Громкоговорители транслируют песни патриотического характера и речь ведущих, воодушевляющую участников шествия скандировать антиамериканские и антиизраильские лозунги, а также речевки проправительственного содержания. Интересной деталью сегодняшнего шествия стало добавление к обычному перечню лозунгов, скандируемого шествующими, лозунга о праве Ирана на использование мирного атома, что связано с восстановлением в конце сентября международных санкций.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.