В Тегеране проходит шествие в честь перемирия между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 10.10.2025
14:37 10.10.2025 (обновлено: 15:02 10.10.2025)
В Тегеране проходит шествие в честь перемирия между ХАМАС и Израилем
В Тегеране проходит шествие в честь перемирия между ХАМАС и Израилем
В Тегеране проходит шествие в честь перемирия между ХАМАС и Израилем

© AP Photo / Vahid SalemiШествие в честь перемирия между ХАМАС и Израилем в Тегеране. 10 октября 2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Шествие в честь перемирия между ХАМАС и Израилем в Тегеране. 10 октября 2025
ТЕГЕРАН, 10 окт - РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы вышли на праздничное шествие в центре Тегерана, организованное по случаю достижения перемирия между участниками палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заявил, что благодарен Ирану за поддержку плана по Газе
9 октября, 22:43
В праздничном шествии, развернувшемся от Тегеранского университета до площади Энгеляб, традиционно принимают участие целыми семьями, поэтому среди участников можно увидеть людей самых разных возрастов - от маленьких детей, которые едут в детских колясках или сидят на плечах у родителей, до пенсионеров. Многие люди держат в руках флаги Ирана, Палестины и ливанского движения "Хезболлах".
Громкоговорители транслируют песни патриотического характера и речь ведущих, воодушевляющую участников шествия скандировать антиамериканские и антиизраильские лозунги, а также речевки проправительственного содержания. Интересной деталью сегодняшнего шествия стало добавление к обычному перечню лозунгов, скандируемого шествующими, лозунга о праве Ирана на использование мирного атома, что связано с восстановлением в конце сентября международных санкций.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
ХАМАС - палестинское религиозно-политическое движение и политическая партия, которое является правящей в секторе Газа с 2007 года. На русский язык аббревиатура переводится как "Исламское движение сопротивления".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россия надеется на устойчивое перемирие на Ближнем Востоке, заявили в МИД
9 октября, 18:58
 
