Медведев рассказал о дружественной атмосфере на переговорах с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 10.10.2025
19:16 10.10.2025 (обновлено: 20:45 10.10.2025)
Медведев рассказал о дружественной атмосфере на переговорах с Ким Чен Ыном
Медведев рассказал о дружественной атмосфере на переговорах с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 10.10.2025
Медведев рассказал о дружественной атмосфере на переговорах с Ким Чен Ыном
Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него состоялись переговоры с Ким Чен Ыном. Они прошли в... РИА Новости, 10.10.2025
россия, дмитрий медведев, ким чен ын, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Ким Чен Ын, Единая Россия
Медведев рассказал о дружественной атмосфере на переговорах с Ким Чен Ыном

Медведев отметил дружественную атмосферу на переговорах с Ким Чен Ыном

ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него состоялись переговоры с Ким Чен Ыном. Они прошли в дружественной атмосфере.
"Состоялись полноценные переговоры с генеральным секретарем трудовой партии Кореи, председателем государственных дел, товарищем Ким Чен Ыном. Они в дружественной атмосфере", - сказал Медведев журналистам.
Зампред Совбеза РФ отметил, что в ходе переговоров он обменялся впечатлениями с Ким Чен Ыном как от развития многоплановых отношений между странами, так и от текущей обстановки в мире.
"Эта обстановка касается и Российской Федерации, которая вынуждена проводить специальную военную операцию, и Корейской Народно-Демократической Республики, которая находится в состоянии повышенной готовности уже много лет из-за известной позиции недружественных стран", - сказал он.
Кроме того, на переговорах обсуждались экономические и политические вопросы.
"Собственно, это всегда такие многоплановые беседы", - добавил он.
Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
Белоусов и глава Минобороны КНДР открыли памятник корейским партизанам
1 октября, 18:19
Белоусов и глава Минобороны КНДР открыли памятник корейским партизанам
1 октября, 18:19
 
РоссияДмитрий МедведевКим Чен ЫнЕдиная Россия
 
 
