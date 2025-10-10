https://ria.ru/20251010/peregovory-2047609115.html
Медведев рассказал о дружественной атмосфере на переговорах с Ким Чен Ыном
ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него состоялись переговоры с Ким Чен Ыном. Они прошли в дружественной атмосфере.
"Состоялись полноценные переговоры с генеральным секретарем трудовой партии Кореи, председателем государственных дел, товарищем Ким Чен Ыном
. Они в дружественной атмосфере", - сказал Медведев
журналистам.
Зампред Совбеза РФ
отметил, что в ходе переговоров он обменялся впечатлениями с Ким Чен Ыном как от развития многоплановых отношений между странами, так и от текущей обстановки в мире.
"Эта обстановка касается и Российской Федерации, которая вынуждена проводить специальную военную операцию, и Корейской Народно-Демократической Республики, которая находится в состоянии повышенной готовности уже много лет из-за известной позиции недружественных стран", - сказал он.
Кроме того, на переговорах обсуждались экономические и политические вопросы.
"Собственно, это всегда такие многоплановые беседы", - добавил он.
Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР
с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России
", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.