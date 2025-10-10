Медведев рассказал о дружественной атмосфере на переговорах с Ким Чен Ыном

ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него состоялись переговоры с Ким Чен Ыном. Они прошли в дружественной атмосфере.

Зампред Совбеза РФ отметил, что в ходе переговоров он обменялся впечатлениями с Ким Чен Ыном как от развития многоплановых отношений между странами, так и от текущей обстановки в мире.

"Эта обстановка касается и Российской Федерации, которая вынуждена проводить специальную военную операцию, и Корейской Народно-Демократической Республики, которая находится в состоянии повышенной готовности уже много лет из-за известной позиции недружественных стран", - сказал он.

Кроме того, на переговорах обсуждались экономические и политические вопросы.

"Собственно, это всегда такие многоплановые беседы", - добавил он.