Переговоры Трампа и Стубба продлились около часа
01:11 10.10.2025 (обновлено: 13:23 10.10.2025)
Переговоры Трампа и Стубба продлились около часа
в мире
сша
финляндия
дональд трамп
2025
в мире, сша, финляндия, дональд трамп
В мире, США, Финляндия, Дональд Трамп
Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Финляндии Александра Стубба. 9 октября 2025
Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Финляндии Александра Стубба. 9 октября 2025
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Финляндии Александра Стубба в продлились всего около одного часа, следует из сообщений пула журналистов Белого дома.
Трамп в четверг встретил Стубба на крыльце Западного крыла Белого дома в 15.03 по местному времени (22.03 мск), после чего лидеры двух стран ответили на вопросы журналистов и удалились на закрытую часть обсуждений.
"Финны уехали около 16.00 (23.00 мск - ред.), - говорится в распространенном сообщении пресс-пула.
Перед началом переговоров Стубб заявил, что на встрече с Трампом намерен обсудить сотрудничество двух стран в области квантовых технологий. Американский лидер, в свою очередь, не стал вдаваться в подробности повестки обсуждений.
