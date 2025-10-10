https://ria.ru/20251010/peregovory-2047409649.html
Переговоры Трампа и Стубба продлились около часа
Переговоры Трампа и Стубба продлились около часа - РИА Новости, 10.10.2025
Переговоры Трампа и Стубба продлились около часа
Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Финляндии Александра Стубба в продлились всего около одного часа, следует из сообщений пула журналистов... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T01:11:00+03:00
2025-10-10T01:11:00+03:00
2025-10-10T13:23:00+03:00
в мире
сша
финляндия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047504888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffaf62f6f71cbee70df028b3d1555e58.jpg
https://ria.ru/20250929/tramp-2045243715.html
https://ria.ru/20250519/stubb-2017757498.html
сша
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047504888_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_a3c2c3de9f8bad74e08ecb3293b63254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, финляндия, дональд трамп
В мире, США, Финляндия, Дональд Трамп
Переговоры Трампа и Стубба продлились около часа
Переговоры Трампа и главы Финляндии Стубба продлились всего около часа
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Финляндии Александра Стубба в продлились всего около одного часа, следует из сообщений пула журналистов Белого дома.
Трамп
в четверг встретил Стубба на крыльце Западного крыла Белого дома в 15.03 по местному времени (22.03 мск), после чего лидеры двух стран ответили на вопросы журналистов и удалились на закрытую часть обсуждений.
"Финны уехали около 16.00 (23.00 мск - ред.), - говорится в распространенном сообщении пресс-пула.
Перед началом переговоров Стубб заявил, что на встрече с Трампом намерен обсудить сотрудничество двух стран в области квантовых технологий. Американский лидер, в свою очередь, не стал вдаваться в подробности повестки обсуждений.