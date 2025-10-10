Переговоры Трампа и Стубба продлились около часа

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Финляндии Александра Стубба в продлились всего около одного часа, следует из сообщений пула журналистов Белого дома.

Перед началом переговоров Стубб заявил, что на встрече с Трампом намерен обсудить сотрудничество двух стран в области квантовых технологий. Американский лидер, в свою очередь, не стал вдаваться в подробности повестки обсуждений.