Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне объявили о создании спецподразделения по борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 10.10.2025 (обновлено: 23:49 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/pentagon-2047638947.html
В Пентагоне объявили о создании спецподразделения по борьбе с наркотрафиком
В Пентагоне объявили о создании спецподразделения по борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 10.10.2025
В Пентагоне объявили о создании спецподразделения по борьбе с наркотрафиком
Шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о создании в зоне ответственности южного командования США подразделения по борьбе с наркотрафиком. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T23:47:00+03:00
2025-10-10T23:49:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
латинская америка
пит хегсет
министерство обороны сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:142:2885:1765_1920x0_80_0_0_9d14802553d0aed995a41ad2d98379e2.jpg
https://ria.ru/20251007/ssha-2046749309.html
сша
венесуэла
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_065a9752e0a0f3a3a8feef19c4408b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, латинская америка, пит хегсет, министерство обороны сша, оон
В мире, США, Венесуэла, Латинская Америка, Пит Хегсет, Министерство обороны США, ООН
В Пентагоне объявили о создании спецподразделения по борьбе с наркотрафиком

Хегсет учредил подразделение по борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о создании в зоне ответственности южного командования США подразделения по борьбе с наркотрафиком.
"По поручению президента министерство войны учреждает новый специальный отдел по борьбе с наркотиками в зоне ответственности южного командования", - написал министр в соцсети Х.
Указанным регионом является Латинская Америка и Карибский бассейн.
Как заявил Хегсет, спецотдел будет "уничтожать картели".
За последние недели США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей Соединенных Штатов, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Удары США по судам у побережья Венесуэлы - не самозащита, а внесудебные расправы, заявил ранее постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада.
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ: Минюст США подготовил юридическое обоснование ударов по картелям
7 октября, 04:54
 
В миреСШАВенесуэлаЛатинская АмерикаПит ХегсетМинистерство обороны СШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала