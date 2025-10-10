https://ria.ru/20251010/pentagon-2047638947.html
В Пентагоне объявили о создании спецподразделения по борьбе с наркотрафиком
В Пентагоне объявили о создании спецподразделения по борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 10.10.2025
В Пентагоне объявили о создании спецподразделения по борьбе с наркотрафиком
Шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о создании в зоне ответственности южного командования США подразделения по борьбе с наркотрафиком. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T23:47:00+03:00
2025-10-10T23:47:00+03:00
2025-10-10T23:49:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
латинская америка
пит хегсет
министерство обороны сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:142:2885:1765_1920x0_80_0_0_9d14802553d0aed995a41ad2d98379e2.jpg
https://ria.ru/20251007/ssha-2046749309.html
сша
венесуэла
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_065a9752e0a0f3a3a8feef19c4408b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, латинская америка, пит хегсет, министерство обороны сша, оон
В мире, США, Венесуэла, Латинская Америка, Пит Хегсет, Министерство обороны США, ООН
В Пентагоне объявили о создании спецподразделения по борьбе с наркотрафиком
Хегсет учредил подразделение по борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке