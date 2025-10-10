В параде в Пхеньяне участвовал расчет подразделения КНДР с СВО

ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. В военном параде в Пхеньяне участвовал расчет подразделения КНДР, который прошел под двумя флагами - России и КНДР, рассказал в пятницу журналистам председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.