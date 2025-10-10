Рейтинг@Mail.ru
19:39 10.10.2025
В параде в Пхеньяне участвовал расчет подразделения КНДР с СВО
В параде в Пхеньяне участвовал расчет подразделения КНДР с СВО
2025-10-10T19:39:00+03:00
2025-10-10T19:39:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
курская область
дмитрий медведев
ким чен ын
владимир путин
единая россия
Парад по случаю 80-летия создания Трудовой партии КНДР в Пхеньяне
Медведев посетил военный парад по случаю 80-летия создания Трудовой партии КНДР в Пхеньяне, передает корреспондент РИА Новости. "Парад действительно очень хорошо подготовлен. КНДР и народная армия Кореи продемонстрировали все свои возможности и консолидацию людей, живущих здесь", - сказал Медведев журналистам. Он отметил, что на параде был расчет специального корейского подразделения СВО, который прошел под двумя флагами - России и КНДР.
в мире, кндр (северная корея), россия, курская область, дмитрий медведев, ким чен ын, владимир путин, единая россия, вооруженные силы украины, корейская народная армия
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Курская область, Дмитрий Медведев, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, Корейская народная армия
ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. В военном параде в Пхеньяне участвовал расчет подразделения КНДР, который прошел под двумя флагами - России и КНДР, рассказал в пятницу журналистам председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Во время парада проходило формирование, составленное из участников СВО, специального подразделения корейского. Это подразделение прошло под двумя флагами: собственным флагом и флагом Российской Федерации. Это, конечно, берет за сердце", - сказал Медведев журналистам.
Он выразил благодарность корейскому народу и лидеру страны Ким Чен Ыну за подвиг, который совершили корейские военнослужащие, помогая российским Вооруженным силам.
Медведев в среду прилетел в КНДР с визитом, он возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что военные КНДР с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Медведев оценил отношения России и КНДР
9 октября, 18:44
 
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияКурская областьДмитрий МедведевКим Чен ЫнВладимир ПутинЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныКорейская народная армия
 
 
