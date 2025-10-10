В параде в Пхеньяне участвовал расчет подразделения КНДР с СВО

ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. В военном параде в Пхеньяне участвовал расчет подразделения КНДР, который прошел под двумя флагами - России и КНДР, рассказал в пятницу журналистам председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Во время парада проходило формирование, составленное из участников СВО, специального подразделения корейского. Это подразделение прошло под двумя флагами: собственным флагом и флагом Российской Федерации. Это, конечно, берет за сердце", - сказал Медведев журналистам.
Он выразил благодарность корейскому народу и лидеру страны Ким Чен Ыну за подвиг, который совершили корейские военнослужащие, помогая российским Вооруженным силам.
Медведев в среду прилетел в КНДР с визитом, он возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что военные КНДР с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.
