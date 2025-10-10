Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы упали строительные леса, пострадали рабочие
17:11 10.10.2025 (обновлено: 17:26 10.10.2025)
На юге Москвы упали строительные леса, пострадали рабочие
На юге Москвы упали строительные леса, пострадали рабочие
Медики проверяют трех рабочих, упавших со строительных лесов на находящемся на реконструкции четырехэтажном здании на юге Москвы, сообщили в пятницу РИА Новости РИА Новости, 10.10.2025
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы упали строительные леса, пострадали рабочие

На юге Москвы обрушились леса с рабочими. Что об этом известно

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Медики проверяют трех рабочих, упавших со строительных лесов на находящемся на реконструкции четырехэтажном здании на юге Москвы, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В четырехэтажном здании, находящемся на реконструкции, произошло падение строительных лесов и трех рабочих, находившихся на них", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, рабочих осматривают медики.
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Ленинградской области трое рабочих из Китая пострадали при падении лесов
24 августа, 16:04
 
