На юге Москвы упали строительные леса, пострадали рабочие
Медики проверяют трех рабочих, упавших со строительных лесов на находящемся на реконструкции четырехэтажном здании на юге Москвы, сообщили в пятницу РИА Новости РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:11:00+03:00
2025-10-10T17:11:00+03:00
2025-10-10T17:26:00+03:00
