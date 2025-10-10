На юге Москвы упали строительные леса, пострадали рабочие

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Медики проверяют трех рабочих, упавших со строительных лесов на находящемся на реконструкции четырехэтажном здании на юге Москвы, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.