МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев во вмешательстве в дела Будапешта. Об этом он написал в соцсети X.
"Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию "Тиса". Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти. <...> Мы не допустим этого", — говорится в публикации.
Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более двух миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Служба внешней разведки России сообщала, что в кампанию по "демонтажу" нынешнего венгерского правительства активно включился Киев, режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры.
