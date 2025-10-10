Рейтинг@Mail.ru
"Мы не допустим этого". Орбан раскрыл, на что решилась Украина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 10.10.2025 (обновлено: 18:23 10.10.2025)
"Мы не допустим этого". Орбан раскрыл, на что решилась Украина
Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев во вмешательстве в дела Будапешта. Об этом он написал в соцсети X."Украинская разведка не просто следит за Венгрией,...
"Мы не допустим этого". Орбан раскрыл, на что решилась Украина

Орбан обвинил украинскую разведку во вмешательстве в дела Будапешта. Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев во вмешательстве в дела Будапешта. Об этом он написал в соцсети X.

"Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию "Тиса". Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти. <...> Мы не допустим этого", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский
В США раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России
Вчера, 13:16
Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.

Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более двух миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.

Служба внешней разведки России сообщала, что в кампанию по "демонтажу" нынешнего венгерского правительства активно включился Киев, режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии
7 октября, 12:22
 
