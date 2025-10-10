Рейтинг@Mail.ru
03:40 10.10.2025
Совбез ООН в пятницу проведет заседание по Венесуэле
Совбез ООН в пятницу проведет заседание по эскалации у побережья Венесуэлы

Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 10 окт – РИА Новости. Совет безопасности ООН проведет в пятницу заседание по Венесуэле, сообщил РИА Новости источник в органе.
Заседание состоится на фоне эскалации в регионе: за последние недели США несколько раз применяли вооружённые силы против катеров у побережья Венесуэлы.
"Венесуэла (запросила - ред.), поддержано Россией и Китаем", – сказал собеседник агентства.
По его словам, заседание пройдет в 15.00 (22.00 мск).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ: Трамп прервал диалог по дипломатическому соглашению с Венесуэлой
7 октября, 02:45
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
