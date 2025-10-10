https://ria.ru/20251010/oon-2047419602.html
Совбез ООН в пятницу проведет заседание по Венесуэле
Совет безопасности ООН проведет в пятницу заседание по Венесуэле, сообщил РИА Новости источник в органе. РИА Новости, 10.10.2025
