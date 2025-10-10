Рейтинг@Mail.ru
Минюст включил немецкую НПО в список нежелательных организаций - РИА Новости, 10.10.2025
16:22 10.10.2025
Минюст включил немецкую НПО в список нежелательных организаций
Министерство юстиции РФ включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, немецкую НПО "Корректив" – расследования для... РИА Новости, 10.10.2025
2025
россия, генеральная прокуратура рф, министерство юстиции рф (минюст россии), в мире, германия
Здание Министерства юстиции РФ
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, немецкую НПО "Корректив" – расследования для общества", следует из соответствующей базы ведомства.
"CORRECTIV – Recherchen für die Gesellschaft gemeinnützige GmbH ("КОРРЕКТИВ" – расследования для общества"), ФРГ", - значится в перечне.
Согласно данным Минюста, Генпрокуратура признала деятельности данной организации нежелательной в РФ 16 сентября.
На сайте организации говорится, что CORRECTIV - это медиаструктура, которая укрепляет демократию через журналистику, обучение и технологии во благо общества.
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Минюст внес четыре иностранных НПО в перечень нежелательных
3 октября, 17:01
 
Россия Генеральная прокуратура РФ Министерство юстиции РФ (Минюст России) В мире Германия
 
 
