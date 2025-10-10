https://ria.ru/20251010/npo-2047556624.html
Минюст включил немецкую НПО в список нежелательных организаций
Минюст включил немецкую НПО в список нежелательных организаций - РИА Новости, 10.10.2025
Минюст включил немецкую НПО в список нежелательных организаций
Министерство юстиции РФ включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, немецкую НПО "Корректив" – расследования для... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:22:00+03:00
2025-10-10T16:22:00+03:00
2025-10-10T16:22:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
в мире
германия
россия
германия
2025
Минюст включил немецкую НПО в список нежелательных организаций
Минюст включил немецкую НПО CORRECTIV в список нежелательных в РФ организаций