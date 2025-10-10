Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске задержали водителя, сбившего людей на остановке
06:20 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/novosibirsk-2047428755.html
В Новосибирске задержали водителя, сбившего людей на остановке
В Новосибирске задержали водителя, сбившего людей на остановке
Следователь МВД возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, который в нетрезвом виде на арендованном автомобиле сбил людей на остановке в... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T06:20:00+03:00
2025-10-10T06:20:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
новосибирск
россия
новосибирская область
2025
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область
В Новосибирске задержали водителя, сбившего людей на остановке

В Новосибирске задержали пьяного водителя, сбившего людей на остановке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Следователь МВД возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, который в нетрезвом виде на арендованном автомобиле сбил людей на остановке в Новосибирске, фигурант задержан, сообщает в пятницу прокуратура региона.
Вечером в четверг водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил группу людей у остановки в Новосибирске. По предварительной информации главка МВД, при перестроении из крайнего левого ряда в средний, водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего сбил стоявших на остановке пешеходов. В аварии пострадали шесть человек. У 19-летнего водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.
"Следователем МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется по пунктам. "а", "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что в настоящее время водитель задержан. В ближайшее время планируется решить вопрос об избрании ему меры пресечения.
По версии следствия, 19-летний молодой человек, двигаясь по улице Кирова, не справился с управлением, сбил людей, находящихся на остановке общественного транспорта. В результате пострадали шесть человек, в том числе мальчик 2012 года рождения. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
По данным облминздрава, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо в тяжелом и еще один – в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в облпрокуратуре сообщали, что водитель в нетрезвом виде управлял без прав автомобилем, арендованным на чужой аккаунт.
ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская область
 
 
