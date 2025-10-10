В Новосибирске задержали водителя, сбившего людей на остановке

НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Следователь МВД возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, который в нетрезвом виде на арендованном автомобиле сбил людей на остановке в Новосибирске, фигурант задержан, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Вечером в четверг водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил группу людей у остановки в Новосибирске . По предварительной информации главка МВД, при перестроении из крайнего левого ряда в средний, водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего сбил стоявших на остановке пешеходов. В аварии пострадали шесть человек. У 19-летнего водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.

"Следователем МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется по пунктам. "а", "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в настоящее время водитель задержан. В ближайшее время планируется решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, 19-летний молодой человек, двигаясь по улице Кирова , не справился с управлением, сбил людей, находящихся на остановке общественного транспорта. В результате пострадали шесть человек, в том числе мальчик 2012 года рождения. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

По данным облминздрава, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо в тяжелом и еще один – в состоянии средней степени тяжести.