05:52 10.10.2025
Норвегия запускает программу по беспилотникам
Норвегия запускает программу по беспилотникам
Норвегия запускает программу по беспилотникам

Норвегия выделяет почти 150 миллионов долларов на новую программу по БПЛА

© AP Photo / Gero Breloer Норвежские военные в Балтийском море
Норвежские военные в Балтийском море
© AP Photo / Gero Breloer
Норвежские военные в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Норвегия запускает 10-летнюю программу по БПЛА под эгидой сухопутных войск страны, на нее будет выделено почти 150 миллионов долларов, заявил главнокомандующий норвежскими сухопутными войсками Ларс Лервик, чьи слова приводит газета VG.
"Сегодня я объявляю о запуске... программы БПЛА сухопутных войск. Мы будем выделять 1,5 миллиарда крон (149 миллионов долларов - ред.) в течение следующих десяти лет для ускорения испытаний, (разработки - ред.) инноваций и закупок", - заявил Лервик.
Украинские военнослужащие
Норвегия направит в Польшу солдат для обучения украинских военных
1 октября, 18:45
По словам военного, поставка нового "роя БПЛА" состоится уже на следующей неделе. Он отметил, что сейчас в распоряжении норвежцев есть три подобные системы.
Кроме того, как заявил изданию министр обороны Норвегии Торе Сандвик, скоро будет запущена еще одна, более обширная стратегия по БПЛА.
Норвежские СМИ ранее неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов в Норвегии. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик ранее заявлял об отсутствии у властей сведений о принадлежности или происхождении БПЛА, замеченных ранее в небе над страной.
Осло, столица Норвегии
В Норвегии признали, что не знают, чьи БПЛА заметили над страной
30 сентября, 21:28
 
