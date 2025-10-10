https://ria.ru/20251010/norvegija-2047426448.html
Норвегия запускает программу по беспилотникам
Норвегия запускает программу по беспилотникам - РИА Новости, 10.10.2025
Норвегия запускает программу по беспилотникам
Норвегия запускает 10-летнюю программу по БПЛА под эгидой сухопутных войск страны, на нее будет выделено почти 150 миллионов долларов, заявил главнокомандующий... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T05:52:00+03:00
2025-10-10T05:52:00+03:00
2025-10-10T05:52:00+03:00
в мире
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105841/09/1058410922_0:108:2500:1514_1920x0_80_0_0_cdb760234446a0bd700434222d193899.jpg
https://ria.ru/20251001/norvegija-2045706202.html
https://ria.ru/20250930/es-2045516023.html
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105841/09/1058410922_84:0:2307:1667_1920x0_80_0_0_c9744e88452d86eff01f702ebf479b03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия
Норвегия запускает программу по беспилотникам
Норвегия выделяет почти 150 миллионов долларов на новую программу по БПЛА
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Норвегия запускает 10-летнюю программу по БПЛА под эгидой сухопутных войск страны, на нее будет выделено почти 150 миллионов долларов, заявил главнокомандующий норвежскими сухопутными войсками Ларс Лервик, чьи слова приводит газета VG
.
"Сегодня я объявляю о запуске... программы БПЛА сухопутных войск. Мы будем выделять 1,5 миллиарда крон (149 миллионов долларов - ред.) в течение следующих десяти лет для ускорения испытаний, (разработки - ред.) инноваций и закупок", - заявил Лервик.
По словам военного, поставка нового "роя БПЛА" состоится уже на следующей неделе. Он отметил, что сейчас в распоряжении норвежцев есть три подобные системы.
Кроме того, как заявил изданию министр обороны Норвегии Торе Сандвик, скоро будет запущена еще одна, более обширная стратегия по БПЛА.
Норвежские СМИ ранее неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов в Норвегии. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик ранее заявлял об отсутствии у властей сведений о принадлежности или происхождении БПЛА, замеченных ранее в небе над страной.