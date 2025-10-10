Норвегия запускает программу по беспилотникам

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Норвегия запускает 10-летнюю программу по БПЛА под эгидой сухопутных войск страны, на нее будет выделено почти 150 миллионов долларов, заявил главнокомандующий норвежскими сухопутными войсками Ларс Лервик, чьи слова приводит газета Норвегия запускает 10-летнюю программу по БПЛА под эгидой сухопутных войск страны, на нее будет выделено почти 150 миллионов долларов, заявил главнокомандующий норвежскими сухопутными войсками Ларс Лервик, чьи слова приводит газета VG

"Сегодня я объявляю о запуске... программы БПЛА сухопутных войск. Мы будем выделять 1,5 миллиарда крон (149 миллионов долларов - ред.) в течение следующих десяти лет для ускорения испытаний, (разработки - ред.) инноваций и закупок", - заявил Лервик.

По словам военного, поставка нового "роя БПЛА" состоится уже на следующей неделе. Он отметил, что сейчас в распоряжении норвежцев есть три подобные системы.

Кроме того, как заявил изданию министр обороны Норвегии Торе Сандвик, скоро будет запущена еще одна, более обширная стратегия по БПЛА.