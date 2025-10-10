Посол России в Норвегии заявил о дискредитации Нобелевской премии мира

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Предвзятый выбор норвежского Нобелевского комитета будет способствовать дальнейшей дискредитации премии мира, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Очередной предвзятый выбор норвежского Нобелевского комитета будет способствовать дальнейшей дискредитации премии мира, окончательно превратившейся в послушный инструмент продвижения конъюнктурных нарративов Запада и однобокой критики неугодных стран", - сказал он.
По словам Корчунова, "сложно говорить о какой-то самостоятельности или неангажированности присуждающего ее норвежского Нобелевского комитета". "Достаточно сказать, что пять его членов (как правило, это - бывшие норвежские политики средней руки, общественные деятели, исследователи и публицисты местного значения) назначает парламент Норвегии - страны-члена НАТО, которая в значительной степени растеряла репутацию страны-миротворца в глазах мирового большинства", - подчеркнул он.
"В расчете на душу населения Норвегия - в числе мировых лидеров по оборонным расходам и военной помощи Киеву", - заявил посол РФ.
"Блоковая милитаристская политика Осло не соответствует духу завещания Нобеля и не дает норвежцам морального права определять, кто достоин признания за вклад в укрепление мира", - заключил Корчунов.
