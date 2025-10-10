Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Норвегии заявил о дискредитации Нобелевской премии мира - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/nobel-2047520340.html
Посол России в Норвегии заявил о дискредитации Нобелевской премии мира
Посол России в Норвегии заявил о дискредитации Нобелевской премии мира - РИА Новости, 10.10.2025
Посол России в Норвегии заявил о дискредитации Нобелевской премии мира
Предвзятый выбор норвежского Нобелевского комитета будет способствовать дальнейшей дискредитации премии мира, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:26:00+03:00
2025-10-10T14:26:00+03:00
в мире
норвегия
россия
осло
николай корчунов
нато
нобелевская премия мира
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155962/50/1559625091_0:1086:2049:2238_1920x0_80_0_0_51d5195331708cd91e23b2d8a8ac84c8.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047150251.html
норвегия
россия
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155962/50/1559625091_0:946:2048:2482_1920x0_80_0_0_0b3d98fea729115eda20fd6495859266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, россия, осло, николай корчунов, нато, нобелевская премия мира
В мире, Норвегия, Россия, Осло, Николай Корчунов, НАТО, Нобелевская премия мира
Посол России в Норвегии заявил о дискредитации Нобелевской премии мира

Корчунов: предвзятый выбор Нобелевского комитета дискредитирует премию мира

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль лауреата Нобелевской премии
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль лауреата Нобелевской премии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Предвзятый выбор норвежского Нобелевского комитета будет способствовать дальнейшей дискредитации премии мира, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
«
"Очередной предвзятый выбор норвежского Нобелевского комитета будет способствовать дальнейшей дискредитации премии мира, окончательно превратившейся в послушный инструмент продвижения конъюнктурных нарративов Запада и однобокой критики неугодных стран", - сказал он.
По словам Корчунова, "сложно говорить о какой-то самостоятельности или неангажированности присуждающего ее норвежского Нобелевского комитета". "Достаточно сказать, что пять его членов (как правило, это - бывшие норвежские политики средней руки, общественные деятели, исследователи и публицисты местного значения) назначает парламент Норвегии - страны-члена НАТО, которая в значительной степени растеряла репутацию страны-миротворца в глазах мирового большинства", - подчеркнул он.
"В расчете на душу населения Норвегия - в числе мировых лидеров по оборонным расходам и военной помощи Киеву", - заявил посол РФ.
"Блоковая милитаристская политика Осло не соответствует духу завещания Нобеля и не дает норвежцам морального права определять, кто достоин признания за вклад в укрепление мира", - заключил Корчунов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
 
В миреНорвегияРоссияОслоНиколай КорчуновНАТОНобелевская премия мира
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала