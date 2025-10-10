https://ria.ru/20251010/nobel-2047516266.html
Посол в Норвегии прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира
Вручение Нобелевской премии мира оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо стало результатом деформации и подмены критериев ее присуждения,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:09:00+03:00
2025-10-10T14:09:00+03:00
2025-10-10T14:22:00+03:00
Корчунов назвал присуждение премии мира Мачадо результатом подмены критериев