Посол в Норвегии прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира - 10.10.2025
14:09 10.10.2025 (обновлено: 14:22 10.10.2025)
Посол в Норвегии прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира
Вручение Нобелевской премии мира оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо стало результатом деформации и подмены критериев ее присуждения,... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
норвегия
россия
венесуэла
нобелевская премия мира
в мире, норвегия, россия, венесуэла, нобелевская премия мира
В мире, Норвегия, Россия, Венесуэла, Нобелевская премия мира
© Getty Images / Jesus VargasМария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / Jesus Vargas
Мария Корина Мачадо. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вручение Нобелевской премии мира оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо стало результатом деформации и подмены критериев ее присуждения, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"В последнее время разного рода "борцы за демократию", причем исключительно из незападных стран, стали самыми частыми лауреатами премии", - сказал он.
По словам дипломата, "это стало результатом целенаправленной деформации и подмены изложенных в завещании Альфреда Нобеля критериев ее присуждения".
"Госпожа Мачадо, как мы все прекрасно понимаем, не внесла никакого вклада в дело укрепления дружбы народов, сокращения армий или проведения мирных конгрессов", - добавил Корчунов.
