ХАМАС будет разоружено, а сектор Газа демилитаризован, заявил Нетаньяху
13:25 10.10.2025
ХАМАС будет разоружено, а сектор Газа демилитаризован, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что палестинское движение ХАМАС так или иначе будет разоружено, а сектор Газа демилитаризован. РИА Новости, 10.10.2025
© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что палестинское движение ХАМАС так или иначе будет разоружено, а сектор Газа демилитаризован.
"Мы зажимаем ХАМАС со всех сторон, готовясь к следующим этапам плана, в рамках которого ХАМАС будет разоружен, а Газа демобилизована. Если это будет достигнуто легким путем – пусть будет так. Если нет – это будет достигнуто трудным путем", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
