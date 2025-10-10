ХАМАС будет разоружено, а сектор Газа демилитаризован, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что палестинское движение ХАМАС так или иначе будет разоружено, а сектор Газа демилитаризован.
