Нетаньяху считает, что без Трампа соглашение по Газе было бы невозможным

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт – РИА Новости. Соглашение по освобождению израильских заложников в секторе Газа было бы невозможным без усилий президента США Дональда Трампа и его команды, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства, где ожидается утверждение сделки с палестинским движением ХАМАС.

"Были моменты, когда я думал, что вам (Нетаньяху – ред.) следовало бы быть более гибким, или вашей стране следовало бы быть более гибкой. Но правда заключается в том, что сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что мы бы не дошли до этого момента, если бы премьер-министр Нетаньяху не действовал так, как он действовал. Спасибо", - заявил Уиткофф.