Нетаньяху считает, что без Трампа соглашение по Газе было бы невозможным

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт – РИА Новости. Соглашение по освобождению израильских заложников в секторе Газа было бы невозможным без усилий президента США Дональда Трампа и его команды, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства, где ожидается утверждение сделки с палестинским движением ХАМАС.
На заседании правительства, которое было созвано для утверждения соглашения с ХАМАС, присутствовали также американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США Дональду Трампу.
"Наступил решающий момент. Последние два года мы сражались за достижение целей войны, и одна из центральных — возвращение всех заложников, и живых, и погибших. И мы вот-вот сделаем это. Мы не смогли бы этого достичь без исключительной помощи президента Трампа и его команды — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера… Эти усилия, а также мужество наших солдат, вошедших в Газу, создали комбинированное военное и дипломатическое давление, которое изолировало ХАМАС. Я считаю, что именно это привело нас к этой точке", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
Кушнер, в свою очередь, отметил, что спасение израильских заложников долгое время было главным приоритетом для президента Трампа в рамках ближневосточного урегулирования.
"Но я хочу сказать, что ничего из этого не было бы возможно без героизма солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), и того, чего они добились не только в Газе, но и на других аренах за последние два года", - заявил Кушнер, отметив, что действия Израиля против ливанского движения "Хезболлах" и Ирана оказали огромное влияние на заключение нынешнего соглашения.
Уиткофф отметил персональную роль Нетаньяху и его способность принимать сложные решения.
"Были моменты, когда я думал, что вам (Нетаньяху – ред.) следовало бы быть более гибким, или вашей стране следовало бы быть более гибкой. Но правда заключается в том, что сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что мы бы не дошли до этого момента, если бы премьер-министр Нетаньяху не действовал так, как он действовал. Спасибо", - заявил Уиткофф.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.