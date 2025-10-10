https://ria.ru/20251010/neft-2047555791.html
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 60 долларов за баррель
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 60 долларов за баррель - РИА Новости, 10.10.2025
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 60 долларов за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, стоимость барреля марки WTI впервые с 30 мая опустилась ниже 60 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:18:00+03:00
2025-10-10T16:18:00+03:00
2025-10-10T16:23:00+03:00
wti (нефть)
экономика
нефть
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093124_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_8b68f0e4837f252b438a2ed28c4b80ba.jpg
https://ria.ru/20250916/neft-2042104250.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093124_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c37d47161564ad251653d35ca08cfd44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wti (нефть), экономика, нефть, цены на нефть
WTI (нефть), Экономика, Нефть, Цены на нефть
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 60 долларов за баррель
Цена нефти марки WTI опустилась ниже $60 за баррель впервые с 30 мая