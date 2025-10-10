Цена нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель

https://ria.ru/20251010/neft-2047551403.html
Мировые цены на нефть уменьшаются в четверг, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 июня опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:02:00+03:00
2025-10-10T16:02:00+03:00
2025-10-10T16:04:00+03:00
экономика
brent
wti (нефть)
нефть
цены на нефть
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть уменьшаются в четверг, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 июня опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.56 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,01% относительно предыдущего закрытия - до 63,9 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,16%, до 60,18 доллара за баррель.