Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 10.10.2025 (обновлено: 16:04 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/neft-2047551403.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель - РИА Новости, 10.10.2025
Цена нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель
Мировые цены на нефть уменьшаются в четверг, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 июня опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:02:00+03:00
2025-10-10T16:04:00+03:00
экономика
brent
wti (нефть)
нефть
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_0:18:2310:1317_1920x0_80_0_0_8a67c255f788ad97140be4a1e2015bfb.jpg
https://ria.ru/20250916/neft-2042104250.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_180:0:2256:1557_1920x0_80_0_0_6289786cafd72a5ebd8b0c0e4cde91aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, brent, wti (нефть), нефть, цены на нефть
Экономика, Brent, WTI (нефть), Нефть, Цены на нефть
Цена нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель впервые со 2 июня

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть уменьшаются в четверг, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 июня опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.56 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,01% относительно предыдущего закрытия - до 63,9 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,16%, до 60,18 доллара за баррель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Всем приготовиться — нефть дешевеет надолго
16 сентября, 08:00
 
ЭкономикаBrentWTI (нефть)НефтьЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала