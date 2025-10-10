США хотят смены политического режима в Венесуэле, заявил Небензя

ООН, 10 окт – РИА Новости. США хотят смены политического режима в Венесуэле, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы с вами сегодня имеем дело с наглой кампанией оказания политического, военного и психологического давления на правительство независимого государства с единственной целью – смены неугодных США режимов", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
"Делается это в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн, от которых уже пострадали миллионы людей во всем мире", – добавил он.
Небензя отметил, что США, последовательно повышая градус напряженности и "искусственно нагнетая атмосферу противостояния", сознательно закрывают окно переговорных возможностей и игнорируют призывы Венесуэлы совместно бороться с наркотрафиком.
"От подобных действий до прямой вооруженной агрессии – всего один шаг", – констатировал он.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.