Россия поддерживает Венесуэлу на фоне ситуации с ударами США по судам

ООН, 10 окт - РИА Новости. РФ на фоне ударов США против судов у побережья Венесуэлы выражает "полную поддержку и солидарность" с народом и правительством латиноамериканской страны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Выражаем полную поддержку и солидарность с народом и правительством Венесуэлы, продолжаем тесное взаимодействие и координацию дальнейших шагов с Каракасом для недопущения вмешательства во внутренние дела страны", - сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
РФ, отметил Небензя, призывает "всех коллег по Совету Безопасности, да и в целом всех здравомыслящих и ответственных членов международного сообщества" на деле доказать свою поддержку международному праву и Уставу ООН и послать Вашингтону "соответствующий твердый и недвусмысленный сигнал".
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.