Россия осуждает удары США по кораблям вблизи Венесуэлы, заявил Небензя - РИА Новости, 10.10.2025
22:32 10.10.2025
Россия осуждает удары США по кораблям вблизи Венесуэлы, заявил Небензя
Россия осуждает удары США по кораблям вблизи Венесуэлы, заявил Небензя
Россия решительно осуждает удары США по гражданским судам вблизи Венесуэлы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.10.2025
в мире
россия
сша
венесуэла
василий небензя
оон
2025
в мире, россия, сша, венесуэла, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Венесуэла, Василий Небензя, ООН
Россия осуждает удары США по кораблям вблизи Венесуэлы, заявил Небензя

Небензя: Россия решительно осуждает американские удары по судам вблизи Венесуэлы

ООН, 10 окт – РИА Новости. Россия решительно осуждает удары США по гражданским судам вблизи Венесуэлы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Россия решительно осуждает нанесенные по гражданским судам удары, как вопиющие нарушения международного права и прав человека. Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию американской исключительности, в соответствии с которой Соединенным Штатам можно все, а остальным странам только то, что Соединенные Штаты им позволят", – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Венесуэле заявили о нарушении воздушного пространства истребителями США
В миреРоссияСШАВенесуэлаВасилий НебензяООН
 
 
