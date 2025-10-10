Росэксимбанк рассказал о возврате НДС для МСП на платформе "Мой экспорт"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские экспортеры из сегмента малого и среднего предпринимательства могут значительно ускорить процесс возврата налога на добавленную стоимость - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) предлагает услугу "Возврат НДС для МСП по упрощенной процедуре" на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает центр.

"В текущем году число компаний-экспортеров, обратившихся за услугой через платформу "Мой экспорт", достигло 111, увеличившись на 61 компанию (или на 122%) по сравнению с годом ранее", - говорится в сообщении.

Это продуктовое предложение разработано для оперативного возмещения НДС по экспортным поставкам еще до начала камеральной проверки. Высвободившиеся средства компании могут направить на развитие бизнеса, расширение производства, приобретение нового оборудования или освоение перспективных рынков.

Благодаря этому сервису экспортеры получают банковскую гарантию в пользу налогового органа всего за 7 рабочих дней при предоставлении упрощенного пакета документов. Единовременная комиссия за выдачу гарантии составляет всего 5 тысяч рублей, независимо от суммы.

Условия продукта предусматривают одобрение лимита сроком на 24 месяца: до 17 миллионов рублей с поручительством собственников или до 5 миллионов рублей без него. Срок действия гарантии не менее 11 месяцев со дня выдачи гарантии.

Программа рассчитана на экспортеров МСП, соответствующих следующим критериям: зарегистрированы в Едином Реестре субъектов МСП, ведут деятельность не менее 24 месяцев и имеют успешный опыт прохождения хотя бы одной камеральной проверки по возврату экспортного НДС. Сервис также предоставляет консультационную поддержку, упрощая процесс оформления.

Ярким примером эффективности государственной поддержки является компания "Свежее масло Бахтина" из Алтайского края. Этот молодой экспортер, зарегистрированный всего в 2022 году, уже уверенно поставляет рапсовое масло и жмых на зарубежные рынки, включая Китай, Киргизию и Казахстан, заключая контракты с планом поставок на полгода вперед. Ключом к такому стремительному росту стало активное использование мер поддержки Российского экспортного центра.

"Экспансию на международные рынки компания начала с образовательных инструментов Школы экспорта РЭЦ, в частности, "Экспортное наставничество". В ходе работы с опытным наставником команда предприятия заключила свои первые экспортные контракты, научилась рассчитывать экономику внешнеторговых сделок, определять оптимальные условия оплаты и поставки, выстраивать эффективную логистику. Постоянный контакт с представителями РЭЦ в регионе, подключение к вебинарам по экспортной тематике, поиск иностранного покупателя в преддверии выставок и деловых миссий делают их участие в выездных мероприятиях более результативным", - поделилась руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.

Именно такой комплексный подход позволил компании "Свежее масло Бахтина" не только значительно увеличить объемы экспорта, но и получить право на возмещение экспортного НДС в ускоренном порядке. Для реализации этого права компания воспользовалась банковской гарантией, выдаваемой Росэксимбанком.

Еще одним успешным примером использования упрощенного возврата НДС является компания "ТФ-Групп" из Алтайского края, специализирующаяся на экспорте сельскохозяйственной продукции. Всего за два года компания значительно нарастила объемы поставок и успешно освоила новые зарубежные рынки, демонстрируя отсутствие границ для российского экспорта. Успешная экспортная деятельность позволяет экспортеру эффективно использовать налоговые преференции, включая возмещение экспортного НДС.

Новосибирская компания "Эколюкс", специализирующаяся на поставках промышленных товаров (основное направление: электро-, светотехника), также регулярно подтверждает эффективность сервиса. Ежегодно "Эколюкс" становится лауреатом премии "Экспортер года" как на региональном, так и на федеральном уровнях, а наращивать объемы экспортных поставок ей помогает процедура возмещения НДС в заявительном порядке с использованием банковской гарантии.