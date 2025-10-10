https://ria.ru/20251010/ndfl-2047461426.html
В Минфине высказались насчет изменения шкалы по НДФЛ
В Минфине высказались насчет изменения шкалы по НДФЛ
В Минфине высказались насчет изменения шкалы по НДФЛ
Шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно, заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на комитете Госдумы по экономической политике. РИА Новости, 10.10.2025
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
В Минфине высказались насчет изменения шкалы по НДФЛ
Первый замглавы Минфина Окладникова: шкалу по НДФЛ менять не планируется
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно, заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на комитете Госдумы по экономической политике.
"В части НДФЛ... мы в прошлом году с благодарностью учли предложения в том числе и партии, и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти доходы дополнительные уже учтены в базовых, поэтому дополнительного изменения не предусматривается, считаем, что оно просто избыточно, это уже просто будет очень большая дифференциация, эффект будет обратный", - сказала она.