В Минфине высказались насчет изменения шкалы по НДФЛ
10:51 10.10.2025 (обновлено: 11:00 10.10.2025)
В Минфине высказались насчет изменения шкалы по НДФЛ
Шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно, заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на комитете Госдумы по экономической политике. РИА Новости, 10.10.2025
Ольга Фомченкова
В Минфине высказались насчет изменения шкалы по НДФЛ

Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Мария Девахина
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно, заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на комитете Госдумы по экономической политике.
"В части НДФЛ... мы в прошлом году с благодарностью учли предложения в том числе и партии, и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти доходы дополнительные уже учтены в базовых, поэтому дополнительного изменения не предусматривается, считаем, что оно просто избыточно, это уже просто будет очень большая дифференциация, эффект будет обратный", - сказала она.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Госдуме предложили снизить НДФЛ для работников до 35 лет
22 мая, 04:54
 
