В Саратове научились измерять уровень сахара без уколов
Наука
 
09:00 10.10.2025
В Саратове научились измерять уровень сахара без уколов
В Саратове научились измерять уровень сахара без уколов
В Саратове научились измерять уровень сахара без уколов
Основу для устройства, способного с высокой точностью отслеживать уровень сахара в организме без взятия крови, создали ученые СГУ. Результаты исследования...
В Саратове научились измерять уровень сахара без уколов

© Getty Images / BSIPДевушка с пластырем на плече
Девушка с пластырем на плече - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / BSIP
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Основу для устройства, способного с высокой точностью отслеживать уровень сахара в организме без взятия крови, создали ученые СГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Analytical Methods.
Новая разработка предназначена для решения одной из проблем пациентов с диабетом — необходимости прокалывать палец для анализа крови несколько раз в день. Как рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), это не только болезненно, но также не дает полной картины о колебаниях уровня глюкозы, что критически важно для предотвращения опасных состояний.
Боль в сердце - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Саратове создан датчик, выявляющий болезни сердца за три минуты
16 сентября, 07:00
Предложенное учеными вуза решение использует принцип оптического детектирования на основе гигантского комбинационного рассеяния (усиления сигнала за счет взаимодействия молекул с поверхностью наночастиц металла). Они разработали гибкий и дышащий сенсорный материал — нетканую полиакрилонитрильную подложку, покрытую наночастицами серебра, которая многократно усиливает сигнал от анализируемых молекул.
""Увидеть" глюкозу напрямую таким методом сложно, так как ее молекулы плохо адсорбируются на поверхности и дают слабый сигнал. Мы нашли решение, покрыв сенсор ферментом глюкозооксидазой, который вступает в реакцию именно с глюкозой", — рассказала старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Ольга Гуслякова.
По словам ученых вуза, метод был успешно протестирован для детектирования глюкозы в воде и искусственном поту в концентрациях 1-10 мМ, что соответствует диапазону от нормы до тяжелой гипергликемии. Для калибровки метода использовались повышенные концентрации глюкозы.
Врач осматривает ребенка с дерматитом - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ученые придумали, как контролировать лечение дерматита
2 октября, 09:00
Лабораторные испытания показали высокую эффективность метода, утверждают авторы исследования. Использование алгоритмов машинного обучения для обработки данных позволило достичь точности количественных прогнозов в 93,8 процента.
«
"Научная новизна работы заключается в разработке новой структуры волокон нетканого материала, которая позволяет управлять световыми свойствами поверхности и собирать молекулы определяемого вещества в зоны с максимально усиленным сигналом ("горячие точки")", — прокомментировала Гуслякова.
Как рассказали в СГУ, в настоящее время произошел бум в создании компактных систем непрерывного мониторинга глюкозы. Но несмотря на прорыв в технологии отслеживания изменений уровня глюкозы в организме, такие устройства нуждаются в проколе кожного покрова для установки электрода сенсора под кожей.
"Мы стремимся полностью исключить необходимость прокалывания кожи за счет анализа концентрации глюкозы в поту (на поверхности кожи), а не во внутреннем подкожном пространстве. Большая часть существующих аналогов либо обладают малым сроком службы при естественных условиях использования (постоянной деформации), либо не позволяют комфортно размещать датчик на теле", — рассказала Гуслякова.
Испытание устройства проверки качества напитков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Ученые создали гаджет для проверки состава напитков
7 октября, 09:00
По ее словам, разработанные сенсоры обладают ключевыми преимуществами для повседневного использования: они гибкие, воздухопроницаемые, обладают фильтрующими свойствами и низкой аллергенностью. В перспективе эта разработка может составить конкуренцию существующим глюкометрам и системам непрерывного мониторинга на рынке, который, по прогнозам, достигнет в России 809,46 млн долларов к 2029 году.
Авторы исследования считают, что такая технология — важный шаг к персонализированной медицине. Она сможет не только избавить пациентов от дискомфорта, но и предоставить врачам непрерывные данные о состоянии пациента. Сенсор позволит людям с диабетом безопасно заниматься спортом и вести активный образ жизни, что может повысить качество жизни.
"Важной особенностью исследования является большой вклад студентки бакалавриата Института химии СГУ Виктории Бакал, которая разработала методику получения новых подложек", — отметила Гуслякова.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-79-10270 и согласуется со стратегическими целями в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".
 
