Мужчина, ворвавшийся с ножом в больницу в Лобне, пытался напасть на врача - РИА Новости, 10.10.2025
12:36 10.10.2025
Мужчина, ворвавшийся с ножом в больницу в Лобне, пытался напасть на врача
происшествия
лобня
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
лобня
2025
Мужчина, ворвавшийся с ножом в больницу в Лобне, пытался напасть на врача

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ворвался с ножом в городскую больницу в подмосковной Лобне и попытался напасть на врача, злоумышленник задержан, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Неизвестный ворвался в Лобне в городскую больницу с ножом в попытке убить конкретного врача", - сказал собеседник агентства.
По его словам, состояние напавшего "говорило о нахождении его в наркотическом опьянении".
"По тревожной кнопке охрана вызвала Росгвардию, нападавший обезврежен", - отметил собеседник.
Он добавил, что злоумышленник не успел причинить никому вреда, "увезен в органы дознания".
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РИА Новости сообщили, что мужчину увезли в специализированное медучреждение.
