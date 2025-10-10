https://ria.ru/20251010/narkoman-2047494769.html
Мужчина, ворвавшийся с ножом в больницу в Лобне, пытался напасть на врача
Мужчина, ворвавшийся с ножом в больницу в Лобне, пытался напасть на врача - РИА Новости, 10.10.2025
Мужчина, ворвавшийся с ножом в больницу в Лобне, пытался напасть на врача
Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ворвался с ножом в городскую больницу в подмосковной Лобне и попытался напасть на врача,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:36:00+03:00
2025-10-10T12:36:00+03:00
2025-10-10T12:36:00+03:00
происшествия
лобня
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html
https://ria.ru/20250703/bolnitsa-2026860238.html
лобня
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лобня, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Лобня, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Мужчина, ворвавшийся с ножом в больницу в Лобне, пытался напасть на врача
Мужчина ворвался с ножом в больницу в Лобне. Новые подробности
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ворвался с ножом в городскую больницу в подмосковной Лобне и попытался напасть на врача, злоумышленник задержан, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Неизвестный ворвался в Лобне
в городскую больницу с ножом в попытке убить конкретного врача", - сказал собеседник агентства.
По его словам, состояние напавшего "говорило о нахождении его в наркотическом опьянении".
"По тревожной кнопке охрана вызвала Росгвардию
, нападавший обезврежен", - отметил собеседник.
Он добавил, что злоумышленник не успел причинить никому вреда, "увезен в органы дознания".
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РИА Новости сообщили, что мужчину увезли в специализированное медучреждение.