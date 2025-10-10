Мужчина, ворвавшийся с ножом в больницу в Лобне, пытался напасть на врача

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ворвался с ножом в городскую больницу в подмосковной Лобне и попытался напасть на врача, злоумышленник задержан, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Неизвестный ворвался в Лобне в городскую больницу с ножом в попытке убить конкретного врача", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние напавшего "говорило о нахождении его в наркотическом опьянении".

"По тревожной кнопке охрана вызвала Росгвардию , нападавший обезврежен", - отметил собеседник.

Он добавил, что злоумышленник не успел причинить никому вреда, "увезен в органы дознания".