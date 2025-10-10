Экс-депутат Госдумы Напсо просил называть его "хозяином" компаний

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо просил называть его "хозяином" компаний, которые регистрировал на номинальных владельцев, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее суд удовлетворил иск генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками помимо Напсо выступили еще 14 человек, в том числе его родственники.

Согласно материалам, Напсо, будучи депутатом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, регистрируя активы на номинальных владельцев.

Так, одна из свидетелей показала, что училась вместе с Напсо в институте, с 2012 года работала в его компании ООО "Спецсервисгаз", а в 2015 году была назначена гендиректором подконтрольного ему ООО "НТК". Кроме того, она была его помощником по депутатской деятельности.

"Середенко Т. А. подтвердила, что Напсо Ю. А. владеет рядом коммерческих структур: ООО "Национальная топливная компания", ООО "Сочипетрол", ООО "Сервисгаз", ООО "Кубаньойл", ООО "Газтрансервис", ООО "Ирбит", ОАО "МК "Туапсинский", кафе "Бармалини", сам фактически управляет указанными организациями, лично руководит их финансово-хозяйственной деятельностью, дает устные поручения по всем вопросам функционирования обществ, однако документы не подписывает. Также он просит называть его "хозяином", - говорится в документе.

По словам свидетеля, у данных фирм была централизованная бухгалтерия, у каждой организации свой бухгалтер, подчинявшийся главному бухгалтеру, которая также была исполнительным директором этих компаний. Она, в свою очередь, подчинялась непосредственно Напсо.