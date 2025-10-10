Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Госдумы Напсо регистрировал активы на номинальных владельцев - РИА Новости, 10.10.2025
16:26 10.10.2025
Экс-депутат Госдумы Напсо регистрировал активы на номинальных владельцев
Экс-депутат Госдумы Напсо регистрировал активы на номинальных владельцев - РИА Новости, 10.10.2025
Экс-депутат Госдумы Напсо регистрировал активы на номинальных владельцев
Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо регистрировал активы на номинальных владельцев, в том числе своих родственников, следует из документов, имеющихся в... РИА Новости, 10.10.2025
госдума рф
генеральная прокуратура рф
юрий напсо
оаэ
общество
госдума рф, генеральная прокуратура рф, юрий напсо, оаэ, общество
Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Юрий Напсо, ОАЭ, Общество
Экс-депутат Госдумы Напсо регистрировал активы на номинальных владельцев

Появились новые подробности об активах экс-депутата Госдумы Напсо

Юрий Напсо
Юрий Напсо
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо регистрировал активы на номинальных владельцев, в том числе своих родственников, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, после прихода в Госдуму Напсо предпринимательскую деятельность не забросил. В частности, в 2014-2015 годах он учредил ООО "Национальная топливная компания" и ООО "Сочипетрол". "Для сокрытия информации о конечном бенефициаре названные общества оформлены на номинальных владельцев", - говорится в документе.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Челябинской области осудили экс-замглавы отдела Ростехнадзора за взятку
Вчера, 15:06
Кроме того, как следует из материалов, Напсо незаконно приобретал дорогостоящие объекты недвижимости, которые регистрировал на подконтрольных ему лиц.
Указывается, что Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками помимо Напсо выступили еще 14 человек, в том числе его родственники. Иск был удовлетворен.
Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно также, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Югре арестовали полицейского за получение взятки
9 октября, 19:55
 
Госдума РФГенеральная прокуратура РФЮрий НапсоОАЭОбщество
 
 
