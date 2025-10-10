https://ria.ru/20251010/nalogi-2047407171.html
Адвокат предупредил об удержании долгов по налогам из зарплаты
Адвокат предупредил об удержании долгов по налогам из зарплаты
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Удержание неуплаченных налогов из зарплаты должника возможно, однако у последнего есть право на защиту и оспаривание подобных действий в случае ошибки или переплаты, рассказал агентству “Прайм
” адвокат Адвокатского бюро "БВМП" Ярослав Земсков.
По его словам, для реализации такой меры необходимо решение суда, а затем исполнительный лист передают приставам.
“Если общая сумма взыскиваемого долга по налогам не превышает 25 тысяч рублей, налоговый орган вправе самостоятельно направить исполнительный документ на работу должника, не обращаясь в службу судебных приставов. Документ передается на исполнение в бухгалтерию, которая и производит удержания из заработной платы задолжавшего гражданина до момента полного погашения задолженности”, — указал адвокат.
Удержать могут не более половины зарплаты после вычета налогов, причем согласно очередям взыскания. Например, долги по алиментам будут погашаться в первую очередь.
Если у должника есть иждивенцы, он может подать в суд заявление с просьбой оставить доход в размере прожиточного минимума на каждого члена семьи. Если долг уже погашен, списанные с зарплаты средства можно вернуть, для этого понадобится предъявить квитанцию об оплате, заключил Земсков.