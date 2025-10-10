Адвокат предупредил об удержании долгов по налогам из зарплаты

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Удержание неуплаченных налогов из зарплаты должника возможно, однако у последнего есть право на защиту и оспаривание подобных действий в случае ошибки или переплаты, рассказал агентству “ Удержание неуплаченных налогов из зарплаты должника возможно, однако у последнего есть право на защиту и оспаривание подобных действий в случае ошибки или переплаты, рассказал агентству “ Прайм ” адвокат Адвокатского бюро "БВМП" Ярослав Земсков.

По его словам, для реализации такой меры необходимо решение суда, а затем исполнительный лист передают приставам.

“Если общая сумма взыскиваемого долга по налогам не превышает 25 тысяч рублей, налоговый орган вправе самостоятельно направить исполнительный документ на работу должника, не обращаясь в службу судебных приставов. Документ передается на исполнение в бухгалтерию, которая и производит удержания из заработной платы задолжавшего гражданина до момента полного погашения задолженности”, — указал адвокат.

Удержать могут не более половины зарплаты после вычета налогов, причем согласно очередям взыскания. Например, долги по алиментам будут погашаться в первую очередь.