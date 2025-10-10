Рейтинг@Mail.ru
Адвокат предупредил об удержании долгов по налогам из зарплаты - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/nalogi-2047407171.html
Адвокат предупредил об удержании долгов по налогам из зарплаты
Адвокат предупредил об удержании долгов по налогам из зарплаты - РИА Новости, 10.10.2025
Адвокат предупредил об удержании долгов по налогам из зарплаты
Удержание неуплаченных налогов из зарплаты должника возможно, однако у последнего есть право на защиту и оспаривание подобных действий в случае ошибки или... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T02:15:00+03:00
2025-10-10T02:15:00+03:00
ярослав земсков
налоги
общество
россия
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955513003_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_17fa31dd7812c4617eebdeab5c943057.jpg
https://ria.ru/20250929/ndfl-2044997644.html
https://ria.ru/20251008/dolgi-2046960055.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955513003_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35e1ec3af1007c4e5339811dcd20a2e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярослав земсков, налоги, общество, россия, деньги
Ярослав Земсков, Налоги, Общество, Россия, Деньги
Адвокат предупредил об удержании долгов по налогам из зарплаты

Адвокат Земсков: удержание неуплаченных налогов из зарплаты должника

© iStock.com / fizkesРассчет налога
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© iStock.com / fizkes
Рассчет налога . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Удержание неуплаченных налогов из зарплаты должника возможно, однако у последнего есть право на защиту и оспаривание подобных действий в случае ошибки или переплаты, рассказал агентству “Прайм” адвокат Адвокатского бюро "БВМП" Ярослав Земсков.
По его словам, для реализации такой меры необходимо решение суда, а затем исполнительный лист передают приставам.
Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Нотариус предупредила, за какой подарок придется заплатить налог
29 сентября, 02:17
“Если общая сумма взыскиваемого долга по налогам не превышает 25 тысяч рублей, налоговый орган вправе самостоятельно направить исполнительный документ на работу должника, не обращаясь в службу судебных приставов. Документ передается на исполнение в бухгалтерию, которая и производит удержания из заработной платы задолжавшего гражданина до момента полного погашения задолженности”, — указал адвокат.
Удержать могут не более половины зарплаты после вычета налогов, причем согласно очередям взыскания. Например, долги по алиментам будут погашаться в первую очередь.
Если у должника есть иждивенцы, он может подать в суд заявление с просьбой оставить доход в размере прожиточного минимума на каждого члена семьи. Если долг уже погашен, списанные с зарплаты средства можно вернуть, для этого понадобится предъявить квитанцию об оплате, заключил Земсков.
Женщина проверяет счета - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Юрист раскрыл, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября
8 октября, 02:17
 
Ярослав ЗемсковНалогиОбществоРоссияДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала