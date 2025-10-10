Рейтинг@Mail.ru
На Урале водитель мусоровоза задавил пенсионерку - РИА Новости, 10.10.2025
16:08 10.10.2025
На Урале водитель мусоровоза задавил пенсионерку
Водитель мусоровоза наехал на пожилую женщину в Краснотурьинске Свердловской области, она скончалась в больнице, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 10.10.2025
происшествия
краснотурьинск
свердловская область
происшествия, краснотурьинск, свердловская область
Происшествия, Краснотурьинск, Свердловская область
На Урале водитель мусоровоза задавил пенсионерку

В Краснотурьинске водитель мусоровоза наехал на 89-летнюю женщину, она умерла

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Водитель мусоровоза наехал на пожилую женщину в Краснотурьинске Свердловской области, она скончалась в больнице, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"По предварительным данным, 46-летний водитель мусоровоза КО-440ВМ, имеющий 24-летний стаж вождения, совершал маневр задним ходом от контейнерной площадки. В этот момент он допустил наезд на пенсионерку, находившуюся на проезжей части дворовой территории. Бригадой скорой медицинской помощи 89-летняя женщина доставлена в Краснотурьинскую городскую больницу, где скончалась в течение двух часов с момента ДТП", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции отметили, что водитель ранее привлекался к административной ответственности 11 раз.
Сам водитель пояснил сотрудникам, что не увидел пешехода в зеркале заднего вида, выполняя маневр. На момент происшествия он был трезв. По факту ДТП проводится расследование.
ПроисшествияКраснотурьинскСвердловская область
 
 
