https://ria.ru/20251010/naezd-2047553004.html
На Урале водитель мусоровоза задавил пенсионерку
На Урале водитель мусоровоза задавил пенсионерку - РИА Новости, 10.10.2025
На Урале водитель мусоровоза задавил пенсионерку
Водитель мусоровоза наехал на пожилую женщину в Краснотурьинске Свердловской области, она скончалась в больнице, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:08:00+03:00
2025-10-10T16:08:00+03:00
2025-10-10T16:08:00+03:00
происшествия
краснотурьинск
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20241128/musorovoz-1986337070.html
краснотурьинск
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснотурьинск, свердловская область
Происшествия, Краснотурьинск, Свердловская область
На Урале водитель мусоровоза задавил пенсионерку
В Краснотурьинске водитель мусоровоза наехал на 89-летнюю женщину, она умерла
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Водитель мусоровоза наехал на пожилую женщину в Краснотурьинске Свердловской области, она скончалась в больнице, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"По предварительным данным, 46-летний водитель мусоровоза КО-440ВМ, имеющий 24-летний стаж вождения, совершал маневр задним ходом от контейнерной площадки. В этот момент он допустил наезд на пенсионерку, находившуюся на проезжей части дворовой территории. Бригадой скорой медицинской помощи 89-летняя женщина доставлена в Краснотурьинскую городскую больницу, где скончалась в течение двух часов с момента ДТП", - говорится в сообщении
.
В Госавтоинспекции отметили, что водитель ранее привлекался к административной ответственности 11 раз.
Сам водитель пояснил сотрудникам, что не увидел пешехода в зеркале заднего вида, выполняя маневр. На момент происшествия он был трезв. По факту ДТП проводится расследование.