На Урале водитель мусоровоза задавил пенсионерку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Водитель мусоровоза наехал на пожилую женщину в Краснотурьинске Свердловской области, она скончалась в больнице, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным, 46-летний водитель мусоровоза КО-440ВМ, имеющий 24-летний стаж вождения, совершал маневр задним ходом от контейнерной площадки. В этот момент он допустил наезд на пенсионерку, находившуюся на проезжей части дворовой территории. Бригадой скорой медицинской помощи 89-летняя женщина доставлена в Краснотурьинскую городскую больницу, где скончалась в течение двух часов с момента ДТП", - говорится в сообщении

В Госавтоинспекции отметили, что водитель ранее привлекался к административной ответственности 11 раз.