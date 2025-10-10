В центре Москвы загорелась вентиляция в здании

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вентиляция загорелась в пристройке к двухэтажному зданию в Денежном переулке в центре Москвы, посетители самостоятельно покинули помещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.