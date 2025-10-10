https://ria.ru/20251010/moshenniki-2047460742.html
Россиян предупредили о риске получения мошенниками дубликата SIM-карты
россия
МВД предупредило о новой схеме мошенничества SIM-картами. В чем дело
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему кражи телефонных номеров — ее первым признаком может быть отсутствие интернета и звонков, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает — возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Киберполицейские пояснили, что это признаки SIM-swap-атаки — когда злоумышленники при помощи поддельных документов получают у оператора дубликат SIM-карты, а вместе с ним — доступ к СМС, кодам подтверждения и онлайн-банкам.
Пока такая схема не слишком распространена и обычно направлена на конкретных людей, но она может представлять реальную опасность, добавили в МВД, подчеркнув, что игнорирование тревожных сигналов грозит серьезными последствиями.
Если телефон молчит и теряет сигнал, следует сразу же позвонить оператору — уточнить, не выпускался ли дубликат SIM-карты, советуют киберполицейские. Кроме того, нужно проверить банковские приложения и личные кабинеты, прежде всего на портале "Госуслуги". Рекомендуется также поменять пароли и подключить двухфакторную аутентификацию везде, где можно.
С 1 апреля россиянам доступен сервис на "Госуслугах", который позволяет проверить все SIM-карты, зарегистрированные на их имя, и выявить неучтенные, которыми могут воспользоваться мошенники.