Россиян предупредили о риске получения мошенниками дубликата SIM-карты

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему кражи телефонных номеров — ее первым признаком может быть отсутствие интернета и звонков, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

« "Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает — возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Киберполицейские пояснили, что это признаки SIM-swap-атаки — когда злоумышленники при помощи поддельных документов получают у оператора дубликат SIM-карты, а вместе с ним — доступ к СМС, кодам подтверждения и онлайн-банкам.

Пока такая схема не слишком распространена и обычно направлена на конкретных людей, но она может представлять реальную опасность, добавили в МВД, подчеркнув, что игнорирование тревожных сигналов грозит серьезными последствиями.

Если телефон молчит и теряет сигнал, следует сразу же позвонить оператору — уточнить, не выпускался ли дубликат SIM-карты, советуют киберполицейские. Кроме того, нужно проверить банковские приложения и личные кабинеты, прежде всего на портале "Госуслуги". Рекомендуется также поменять пароли и подключить двухфакторную аутентификацию везде, где можно.