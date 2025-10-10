https://ria.ru/20251010/morozy-2047449773.html
Синоптик оценил вероятность 25-градусных морозов в Москве
Вероятность 25-градусных морозов грядущей зимой в Москве не превышает 14%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:57:00+03:00
