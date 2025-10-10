Рейтинг@Mail.ru
Синоптик оценил вероятность 25-градусных морозов в Москве - РИА Новости, 10.10.2025
09:57 10.10.2025
Синоптик оценил вероятность 25-градусных морозов в Москве
Синоптик оценил вероятность 25-градусных морозов в Москве
Вероятность 25-градусных морозов грядущей зимой в Москве не превышает 14%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.10.2025
москва
россия
евгений тишковец
общество
погода
зима (время года)
2025
Ольга Фомченкова
москва, россия, евгений тишковец, общество, погода, зима (время года)
Москва, Россия, Евгений Тишковец, Общество, Погода, Зима (время года)
Синоптик оценил вероятность 25-градусных морозов в Москве

Синоптик Тишковец: вероятность 25-градусных морозов в Москве не превышает 14%

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вероятность 25-градусных морозов грядущей зимой в Москве не превышает 14%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее СМИ сообщали, что глава "Газпрома" Алексей Миллер якобы спрогнозировал аномально холодную зиму на всей территории России, когда по всей стране температура воздуха упадет ниже минус 25 градусов.
Москве вероятность якобы заявленных "Газпромом" 25-градусных морозов и ниже - не превышает 14%", - рассказал Тишковец.
МоскваРоссияЕвгений ТишковецОбществоПогодаЗима (время года)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
