Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко сообщил, что отдал 30 миллионов рублей судье Верховного суда РФ в отставке Виктору Момотову за помощь в решении вопроса с изъятым земельным участком, передает корреспондент РИА Новости из Останкинского суда Москвы, где рассматривается иск об изъятии имущества у Марченко и Момотова.

В ходе заседания Марченко рассказал, что у него был земельный участок, его оформили на помощницу, земля была в аренде на 49 лет.