https://ria.ru/20251010/momotov-2047476343.html
Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь
Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь - РИА Новости, 10.10.2025
Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь
Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко сообщил, что отдал 30 миллионов рублей судье Верховного суда РФ в отставке Виктору Момотову за помощь в решении... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:39:00+03:00
2025-10-10T11:39:00+03:00
2025-10-10T11:39:00+03:00
россия
москва
виктор момотов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_5a361658711081ba624cffb6cf88ecb1.jpg
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046668813.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_163:0:1424:946_1920x0_80_0_0_5690b9572ed7244c55688b2a2fb8b203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, виктор момотов
Россия, Москва, Виктор Момотов
Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь
Владелец Marton Марченко рассказал о передаче судье Момотову 30 млн рублей
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко сообщил, что отдал 30 миллионов рублей судье Верховного суда РФ в отставке Виктору Момотову за помощь в решении вопроса с изъятым земельным участком, передает корреспондент РИА Новости из Останкинского суда Москвы, где рассматривается иск об изъятии имущества у Марченко и Момотова.
В ходе заседания Марченко рассказал, что у него был земельный участок, его оформили на помощницу, земля была в аренде на 49 лет.
"Ее незаконно забрали. Я обратился к Виктору Викторовичу, попросил помочь, он сказал, что все будет хорошо, потом мы присмотрели земельку, назначили экспертизу, она насчитала 100 миллионов с лишним, нам выплатили деньги, я получил их и 30 миллионов отдал Виктору Викторовичу в благодарность", - заявил Марченко по видео-конференц-связи из СИЗО.