Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь - РИА Новости, 10.10.2025
11:39 10.10.2025
Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь
Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь - РИА Новости, 10.10.2025
Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь
Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко сообщил, что отдал 30 миллионов рублей судье Верховного суда РФ в отставке Виктору Момотову за помощь в решении... РИА Новости, 10.10.2025
россия
москва
виктор момотов
россия
москва
россия, москва, виктор момотов
Россия, Москва, Виктор Момотов
Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь

Владелец Marton Марченко рассказал о передаче судье Момотову 30 млн рублей

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РоссииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации России
Виктор Момотов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко сообщил, что отдал 30 миллионов рублей судье Верховного суда РФ в отставке Виктору Момотову за помощь в решении вопроса с изъятым земельным участком, передает корреспондент РИА Новости из Останкинского суда Москвы, где рассматривается иск об изъятии имущества у Марченко и Момотова.
В ходе заседания Марченко рассказал, что у него был земельный участок, его оформили на помощницу, земля была в аренде на 49 лет.
"Ее незаконно забрали. Я обратился к Виктору Викторовичу, попросил помочь, он сказал, что все будет хорошо, потом мы присмотрели земельку, назначили экспертизу, она насчитала 100 миллионов с лишним, нам выплатили деньги, я получил их и 30 миллионов отдал Виктору Викторовичу в благодарность", - заявил Марченко по видео-конференц-связи из СИЗО.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Судью в отставке Момотова исключили из комиссии при президенте
6 октября, 16:26
6 октября, 16:26
 
РоссияМоскваВиктор Момотов
 
 
