https://ria.ru/20251010/momotov-2047454338.html
Судью Момотова госпитализировали
Судью Момотова госпитализировали - РИА Новости, 10.10.2025
Судью Момотова госпитализировали
Защита судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова заявила о его госпитализации и попросила суд не рассматривать иск Генпрокуратуры в его отсутствии,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:19:00+03:00
2025-10-10T10:19:00+03:00
2025-10-10T10:22:00+03:00
происшествия
москва
виктор момотов
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043755151_0:4:1021:578_1920x0_80_0_0_869076e4b93abf2d54755c44b68fdd6e.jpg
https://ria.ru/20251008/marchenko-2047001575.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043755151_36:0:943:680_1920x0_80_0_0_82058f29187ac0201c798dd5391b8450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, виктор момотов, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Виктор Момотов, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Судью Момотова госпитализировали
Судью Момотова госпитализировали. Что известно
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Защита судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова заявила о его госпитализации и попросила суд не рассматривать иск Генпрокуратуры в его отсутствии, передает корреспондент РИА Новости из зала Останкинского суда Москвы.
"Момотов был госпитализирован, ранее он лично принимал участие в процессе, просим отложить заседание и не рассматривать иск в его отсутствии. Это уважительная причина", - заявил адвокат Никита Филиппов.
Судья отказала, сославшись на преждевременность заявленного ходатайства.