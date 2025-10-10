Судью Момотова госпитализировали

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Защита судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова заявила о его госпитализации и попросила суд не рассматривать иск Генпрокуратуры в его отсутствии, передает корреспондент РИА Новости из зала Останкинского суда Москвы.