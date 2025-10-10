"Рекордная мощь". В Адлере зафиксировали необычное природное явление

По данным "Любимого Сочи", за ней последовала целая серия вспышек в диапазоне 100–200 кА. При этом сила обычной молнии составляет 20–30 кА. Таким образом, разряд в небе над Адлером в ночь на 10 октября оказался во много раз мощнее стандартного природного явления.