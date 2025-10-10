https://ria.ru/20251010/molniya-2047633723.html
"Рекордная мощь". В Адлере зафиксировали необычное природное явление
"Рекордная мощь". В Адлере зафиксировали необычное природное явление - РИА Новости, 10.10.2025
"Рекордная мощь". В Адлере зафиксировали необычное природное явление
В небе над Адлером сверкнула молния рекордной силы, сообщает Telegram-канал "Любимый Сочи". РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T22:42:00+03:00
2025-10-10T22:42:00+03:00
2025-10-10T22:42:00+03:00
в мире
адлер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009323379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74299aa0e0150136df64ea26ce6c4a3e.jpg
https://ria.ru/20250617/smerch-2023334587.html
https://ria.ru/20251004/luna-2045869535.html
адлер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009323379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a6aa4654d08dacc962bc1f1e702d59b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, адлер
"Рекордная мощь". В Адлере зафиксировали необычное природное явление
В небе над Адлером зафиксировали рекордную молнию. Что известно
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
В небе над Адлером сверкнула молния рекордной силы, сообщает Telegram-канал "Любимый Сочи"
.
"В 01:35 в горах рядом с Адлером
прошел разряд такой мощности, что его грохот многие могли принять за работу ПВО", — отметили в материале.
По данным "Любимого Сочи", за ней последовала целая серия вспышек в диапазоне 100–200 кА. При этом сила обычной молнии составляет 20–30 кА. Таким образом, разряд в небе над Адлером в ночь на 10 октября оказался во много раз мощнее стандартного природного явления.
В публикации также напомнили, что во время грозы следует, по возможности, оставаться в помещении, избегать одиноких деревьев и водоемов, а также выключать электроприборы из розеток.