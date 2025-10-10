Рейтинг@Mail.ru
"Рекордная мощь". В Адлере зафиксировали необычное природное явление
22:42 10.10.2025
"Рекордная мощь". В Адлере зафиксировали необычное природное явление
"Рекордная мощь". В Адлере зафиксировали необычное природное явление
В небе над Адлером сверкнула молния рекордной силы, сообщает Telegram-канал "Любимый Сочи". РИА Новости, 10.10.2025
"Рекордная мощь". В Адлере зафиксировали необычное природное явление

В небе над Адлером зафиксировали рекордную молнию. Что известно

Гроза
Гроза. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В небе над Адлером сверкнула молния рекордной силы, сообщает Telegram-канал "Любимый Сочи".
"В 01:35 в горах рядом с Адлером прошел разряд такой мощности, что его грохот многие могли принять за работу ПВО", — отметили в материале.
Над морем в Краснодарском крае заметили редкое природное явление
17 июня, 14:41
По данным "Любимого Сочи", за ней последовала целая серия вспышек в диапазоне 100–200 кА. При этом сила обычной молнии составляет 20–30 кА. Таким образом, разряд в небе над Адлером в ночь на 10 октября оказался во много раз мощнее стандартного природного явления.
В публикации также напомнили, что во время грозы следует, по возможности, оставаться в помещении, избегать одиноких деревьев и водоемов, а также выключать электроприборы из розеток.
Аномальные зоны и "звон колоколов": ученые близки к разгадке тайн Луны
4 октября, 08:25
 
