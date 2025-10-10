В Молдавии Патриотический блок попросил КС не утверждать итоги выборов

КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Оппозиционный патриотический блок направил несколько жалоб в Конституционный суд Молдавии, в котором он просит не утверждать итоги парламентских выборов, заявил представитель политсилы Адриан Лебединский.

ЦИК Молдавии 5 октября утвердил отчет о проведении парламентских выборов и передал его в Конституционный суд, который должен признать выборы или аннулировать их, а также утвердить мандаты депутатов.

"Патриотический блок подал жалобы в Конституционный суд, чтобы итоги выборов не были утверждены, поскольку зафиксированы многочисленные нарушения, включая вмешательство представителей власти и иностранных граждан… Мы обратились (в суды - ред.) на всех уровнях — в Апелляционный суд, Высшую судебную палату", - заявил Лебединский в эфире телеканала TV8.

В качестве примера нарушений он обратил внимание на "странное" решение суда об исключении из выборов партии "Великая Молдова", принятое в день голосования.

"Жалобы касаются, в том числе, участия госпожи президента, чиновников и иностранных лиц, включая должностных лиц, их личности установлены. Все доказательства переданы в суд", — сообщил Лебединский.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду , и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.