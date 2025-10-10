Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии Патриотический блок попросил КС не утверждать итоги выборов - РИА Новости, 10.10.2025
16:12 10.10.2025
В Молдавии Патриотический блок попросил КС не утверждать итоги выборов
Оппозиционный патриотический блок направил несколько жалоб в Конституционный суд Молдавии, в котором он просит не утверждать итоги парламентских выборов, заявил РИА Новости, 10.10.2025
2025
Парламентские выборы в Молдавии
Парламентские выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
Перейти в медиабанк
Парламентские выборы в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Оппозиционный патриотический блок направил несколько жалоб в Конституционный суд Молдавии, в котором он просит не утверждать итоги парламентских выборов, заявил представитель политсилы Адриан Лебединский.
ЦИК Молдавии 5 октября утвердил отчет о проведении парламентских выборов и передал его в Конституционный суд, который должен признать выборы или аннулировать их, а также утвердить мандаты депутатов.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Молдавии оппозиция готова подать в КС иск о нарушениях, заявил Додон
1 октября, 23:02
"Патриотический блок подал жалобы в Конституционный суд, чтобы итоги выборов не были утверждены, поскольку зафиксированы многочисленные нарушения, включая вмешательство представителей власти и иностранных граждан… Мы обратились (в суды - ред.) на всех уровнях — в Апелляционный суд, Высшую судебную палату", - заявил Лебединский в эфире телеканала TV8.
В качестве примера нарушений он обратил внимание на "странное" решение суда об исключении из выборов партии "Великая Молдова", принятое в день голосования.
"Жалобы касаются, в том числе, участия госпожи президента, чиновников и иностранных лиц, включая должностных лиц, их личности установлены. Все доказательства переданы в суд", — сообщил Лебединский.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Молдавия - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Молдавии допустили появление иностранных военных баз
Вчера, 06:43
 
