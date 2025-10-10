Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии Соцпартия оспаривает результаты парламентских выборов в судах
13:30 10.10.2025
В Молдавии Соцпартия оспаривает результаты парламентских выборов в судах
В Молдавии Соцпартия оспаривает результаты парламентских выборов в судах
В Молдавии Соцпартия оспаривает результаты парламентских выборов в судах
Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) находится в процессе обжалования итогов парламентских выборов в судах, поэтому говорить о формировании фракций... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:30:00+03:00
2025-10-10T13:30:00+03:00
В Молдавии Соцпартия оспаривает результаты парламентских выборов в судах

В Молдавии Партия социалистов заявила об оспаривании в судах результатов выборов

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) находится в процессе обжалования итогов парламентских выборов в судах, поэтому говорить о формировании фракций преждевременно, заявила в пятницу пресс-служба политсилы.
Четыре оппозиционные партии - Соцпартия, Компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Вместе они получили 24,2% голосов на прошедших парламентских выборах и 26 мандатов в парламенте из 101. В комментарии РИА Новости глава Компартии Молдавии Владимир Воронин в пятницу заявил, что коммунисты намерены сформировать отдельную фракцию.
Молдавия - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Молдавии допустили появление иностранных военных баз
Вчера, 06:43
"ПСРМ находится в процессе обжалования результатов парламентских выборов в судебных инстанциях, а затем — в рамках заседания Конституционного суда. Решение о формировании парламентских фракций, согласно регламенту парламента, будет принято и объявлено на первом заседании избранного парламента, в случае если выборы будут утверждены Конституционным судом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии в ответ на заявление Воронина.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Правосудие в Молдавии капитулировало, заявил адвокат Гуцул
8 октября, 22:55
 
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Владимир Воронин, Майя Санду, ПСРМ
 
 
