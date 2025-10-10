В Молдавии компартия намерена создать фракцию вне Патриотического блока

Четыре оппозиционные партии - соцпартия, компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Вместе они получили 24,2% голосов на прошедших парламентских выборах и 26 мандатов в парламенте из 101.

Он заявил, что концепция сотрудничества оппозиционных сил затронет не только четыре партии, которые объединились перед выборами в блок, но и другие политсилы, не сумевшие попасть в парламент. "У нас идет подготовка к пленуму ЦК компартии, где мы подведем итоги избирательной кампании. Также мы определим стратегию работы в парламенте и нашу стратегию работы со всеми левыми партиями", - пояснил Воронин.