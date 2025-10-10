Преступность в Молдавии вышла из-под контроля, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Пока организованная преступность в Молдавии входит из-под контроля, МВД превращается в политический инструмент правящей партии "Действие и солидарность", считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.

"Организованная преступность вышла из-под контроля, а МВД предпочло остаться зрителем. Вместо решительных действий, укрепления институтов и защиты граждан, руководство МВД превратилось в избирательный придаток правящей партии. Сегодня, вместо выполнения своей конституционной миссии, она используется в политических PR-кампаниях и акциях саморекламы. Пока министерство занимается избирательным декором, преступные сети расширяют своё влияние во всех секторах экономики и общества", - написал Филат в своем Telegram-канале.

По его словам, вместо борьбы с преступниками, министерство внутренних дел борется за голоса избирателей в поддержку властей.

При этом Филат привел официальные статистические данные: с 2022 по 2024 год количество преступлений, совершённых организованными преступными группами, выросло более чем на 342%. В 2024 году было зафиксировано почти 900 случаев против всего 200 в 2022-м. Число лиц, вовлечённых в эти сети, превысило 1 500 человек.

"Наркоторговля, контрабанда, кибермошенничество, всё это распространяется с тревожной скоростью. Это уже не просто статистика. Это доказательство того, что государство теряет контроль, а преступные группировки захватывают всё больше позиций. Государство становится слабым, когда ставит избирательные урны выше порядка. Когда министерства превращаются в филиалы предвыборных штабов, а не в гарантов закона", - подчеркнул экс-премьер.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду , и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.