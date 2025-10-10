Блок "Победа" пообещал вернуть Молдавии нейтралитет

"Все говорят одно — мы боимся, что завтра сюда придут чужие войска и наших детей заставят воевать за чужие интересы. Я понимаю этот страх. Но вместе с тем я верю — мы не дадим себя обмануть. Мы не дадим уничтожить нашу Молдову. Я хочу обратиться ко всем ее гражданам: не верьте в ложный выбор между "миром Европы" и "угрозой России". Реальная угроза — это группа преступников, захвативших власть, которая ведет страну к войне", - подчеркнула Таубер.