Блок "Победа" пообещал вернуть Молдавии нейтралитет
07:29 10.10.2025
Блок "Победа" пообещал вернуть Молдавии нейтралитет
Блок "Победа" пообещал вернуть Молдавии нейтралитет
в мире
молдавия
россия
москва
марина таубер
майя санду
нато
молдавия
россия
москва
2025
1920
1920
true
Блок "Победа" пообещал вернуть Молдавии нейтралитет

Здание парламента Молдавии
КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" будет бороться, чтобы остановить милитаризацию, вернуть стране нейтралитет, заявила РИА Новости исполнительный секретарь политформирования Марина Таубер.
Молдавское правительство в среду утвердило военную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Опубликованный на сайте молдавского правительства документ предполагает постепенное увеличение военного бюджета, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом подчеркивается, что развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета Молдавии. В то же время в документе указано, что возможное расширение территорий под контролем России в ходе ее операции против Украины "представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова". Также утверждается, что вероятное "создание сухопутного коридора к границам страны может привести к дополнительному политическому и территориальному давлению на Республику Молдова".
"Мы, команда блока "Победа", будем бороться до конца, чтобы остановить милитаризацию, вернуть стране нейтралитет и право самим решать свою судьбу. Мы будем говорить об этом везде — в СМИ, в международных организациях, на улицах наших городов. И я верю: пока есть хотя бы один голос правды, один человек, готовый сопротивляться — Молдову не сломить", - заявила Таубер.
Как рассказала политик, блоку "Победа" пишут сотни людей из Гагаузской автономии, из городов Оргеев, Бельцы.
"Все говорят одно — мы боимся, что завтра сюда придут чужие войска и наших детей заставят воевать за чужие интересы. Я понимаю этот страх. Но вместе с тем я верю — мы не дадим себя обмануть. Мы не дадим уничтожить нашу Молдову. Я хочу обратиться ко всем ее гражданам: не верьте в ложный выбор между "миром Европы" и "угрозой России". Реальная угроза — это группа преступников, захвативших власть, которая ведет страну к войне", - подчеркнула Таубер.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирование антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. При этом власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
