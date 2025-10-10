В Молдавии допустили появление иностранных военных баз

КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. В Молдавии могут появиться иностранные военные базы из-за новой военной доктрины, заявила РИА Новости исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Документ, принятый правящей партией в среду, предполагает постепенное увеличение оборонного бюджета, увеличение численности вооруженных сил, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами, но с соблюдением нейтралитета. В то же время там говорится о мнимой угрозе для Кишинева от расширения территорий России и о возможном давлении на республику при создании сухопутного коридора к границам Молдавии.
Молдавию могут вовлечь в войну, заявила Таубер
Вчера, 05:56
"Я хочу сказать прямо: это предательство нейтралитета, заложенного в конституции, и предательство народа, который хочет мира. Каждый новый пункт этой стратегии — шаг к уничтожению нашей государственности. Сегодня они говорят о "совместимости с ЕС", завтра — о "военных миссиях под эгидой НАТО". А послезавтра — на нашей земле появятся иностранные базы", — сказала Таубер.
По ее словам, уже наблюдаются тревожные события в других странах.
"В Румынии давно сосредоточены силы НАТО. В Одессу прибыли военные контингенты Франции и Великобритании. И никто не скрывает, что следующим шагом может стать Молдова", — отметила политик.
Таубер напомнила, как несколько лет назад президент Молдавии Майя Санду клялась, что республика никогда не откажется от нейтралитета.
"Где эти слова сейчас? Как можно одновременно говорить о "мире и безопасности" — и готовить страну к военному противостоянию? Причем все это происходит в то время, когда в стране растут цены, нищета, закрываются школы и больницы, а десятки тысяч молодых людей уезжают за границу в поисках хоть какой-то работы. Вдумайтесь: Санду увеличивает военный бюджет, когда половина населения живет за чертой бедности! На фоне того, что пенсионеры выбирают — купить хлеб или лекарства, власть покупает бронетехнику и проводит совместные учения с НАТО. Вот настоящая цена ее "европейского выбора", — подчеркнула она.
Страны Запада и власти Кишинева проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Так, еще стратегия обороны Молдавии от конца прошлого года называла российский контингент в Приднестровье угрозой. Документ также предполагает тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом и увеличение доли военных расходов республики до одного процента ВВП к 2030 году.