06:43 10.10.2025 (обновлено: 09:29 10.10.2025)
В Молдавии допустили появление иностранных военных баз
в мире
молдавия
россия
москва
майя санду
марина таубер
нато
евросоюз
молдавия
россия
москва
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, марина таубер, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Марина Таубер, НАТО, Евросоюз
КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. В Молдавии могут появиться иностранные военные базы из-за новой военной доктрины, заявила РИА Новости исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.

Документ, принятый правящей партией в среду, предполагает постепенное увеличение оборонного бюджета, увеличение численности вооруженных сил, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами, но с соблюдением нейтралитета. В то же время там говорится о мнимой угрозе для Кишинева от расширения территорий России и о возможном давлении на республику при создании сухопутного коридора к границам Молдавии.

"Я хочу сказать прямо: это предательство нейтралитета, заложенного в конституции, и предательство народа, который хочет мира. Каждый новый пункт этой стратегии — шаг к уничтожению нашей государственности. Сегодня они говорят о "совместимости с ЕС", завтра — о "военных миссиях под эгидой НАТО". А послезавтра — на нашей земле появятся иностранные базы", — сказала Таубер.
По ее словам, уже наблюдаются тревожные события в других странах.
Румынии давно сосредоточены силы НАТО. В Одессу прибыли военные контингенты Франции и Великобритании. И никто не скрывает, что следующим шагом может стать Молдова", — отметила политик.
Таубер напомнила, как несколько лет назад президент Молдавии Майя Санду клялась, что республика никогда не откажется от нейтралитета.
"Где эти слова сейчас? Как можно одновременно говорить о "мире и безопасности" — и готовить страну к военному противостоянию? Причем все это происходит в то время, когда в стране растут цены, нищета, закрываются школы и больницы, а десятки тысяч молодых людей уезжают за границу в поисках хоть какой-то работы. Вдумайтесь: Санду увеличивает военный бюджет, когда половина населения живет за чертой бедности! На фоне того, что пенсионеры выбирают — купить хлеб или лекарства, власть покупает бронетехнику и проводит совместные учения с НАТО. Вот настоящая цена ее "европейского выбора", — подчеркнула она.
Страны Запада и власти Кишинева проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Так, еще стратегия обороны Молдавии от конца прошлого года называла российский контингент в Приднестровье угрозой. Документ также предполагает тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом и увеличение доли военных расходов республики до одного процента ВВП к 2030 году.
Согласно конституции, Молдавия — нейтральное государство, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил Североатлантического альянса в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
