Рейтинг@Mail.ru
Молдавию могут вовлечь в войну, заявила Таубер - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/moldavija-2047426819.html
Молдавию могут вовлечь в войну, заявила Таубер
Молдавию могут вовлечь в войну, заявила Таубер - РИА Новости, 10.10.2025
Молдавию могут вовлечь в войну, заявила Таубер
Россия в новой военной стратегии Молдавии была названа угрозой, следующий шаг - вовлечение страны в войну по указке Брюсселя, заявила РИА Новости исполнительный РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T05:56:00+03:00
2025-10-10T05:56:00+03:00
в мире
молдавия
россия
москва
майя санду
марина таубер
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/71/1495657156_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f5d2a80d523952688d994f275311620d.jpg
https://ria.ru/20251008/rossija-2047052066.html
https://ria.ru/20251010/moldavija-2047421810.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/71/1495657156_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_95d265b84683432be6358874c76b5999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, марина таубер, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Марина Таубер, НАТО, Евросоюз
Молдавию могут вовлечь в войну, заявила Таубер

Таубер: Молдавию из-за новой доктрины могут вовлечь в войну по указке Брюсселя

© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Россия в новой военной стратегии Молдавии была названа угрозой, следующий шаг - вовлечение страны в войну по указке Брюсселя, заявила РИА Новости исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Молдавское правительство в среду утвердило названную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Опубликованный на сайте молдавского правительства документ предполагает постепенное увеличение военного бюджета, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом подчеркивается, что развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета Молдавии. В то же время в документе указано, что возможное расширение территорий под контролем России в ходе ее операции против Украины "представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова". Также утверждается, что вероятное "создание сухопутного коридора к границам страны может привести к дополнительному политическому и территориальному давлению на Республику Молдова".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Молдавии назвали Россию угрозой национальной безопасности
8 октября, 13:42
"Впервые за всю историю независимой Молдовы власть прямо называет российский миротворческий контингент в Приднестровье "военной угрозой". Те самые миротворцы, которые не дали Молдове повторить судьбу Донбасса, теперь вдруг стали врагами. Почему? Потому что так велит Брюссель и кураторы Майи Санду (президента Молдавии - ред.). Мы с коллегами по блоку "Победа" давно предупреждали: поддержка ЕС далеко не бесплатна. И вот спустя неделю после парламентских выборов Россия официально объявлена угрозой. Следующий этап - вовлечение нашей страны в войну. В этом мире ничего не делается даром", - сказала Таубер.
Политик обратила внимание на то, что по новой стратегии Молдавия должна увеличить армию на 30%, довести расходы на оборону до 1% ВВП, перейти на стандарты НАТО и фактически встроить себя в военную систему Евросоюза. "А теперь давайте честно: о какой нейтральной стране после этого можно говорить? Конституция прямо запрещает военные союзы, но для Санду и ее партии закон - пустой звук. Они готовы переписать все, лишь бы оправдать свою зависимость и подчинение внешним силам", - подчеркнула она.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. При этом власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В оппозиции назвали военную стратегию Молдавии манифестом отказа от мира
Вчера, 04:29
 
В миреМолдавияРоссияМоскваМайя СандуМарина ТауберНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала