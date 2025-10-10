КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Россия в новой военной стратегии Молдавии была названа угрозой, следующий шаг - вовлечение страны в войну по указке Брюсселя, заявила РИА Новости исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Молдавское правительство в среду утвердило названную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Опубликованный на сайте молдавского правительства документ предполагает постепенное увеличение военного бюджета, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом подчеркивается, что развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета Молдавии. В то же время в документе указано, что возможное расширение территорий под контролем России в ходе ее операции против Украины "представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова". Также утверждается, что вероятное "создание сухопутного коридора к границам страны может привести к дополнительному политическому и территориальному давлению на Республику Молдова".
В Молдавии назвали Россию угрозой национальной безопасности
8 октября, 13:42
"Впервые за всю историю независимой Молдовы власть прямо называет российский миротворческий контингент в Приднестровье "военной угрозой". Те самые миротворцы, которые не дали Молдове повторить судьбу Донбасса, теперь вдруг стали врагами. Почему? Потому что так велит Брюссель и кураторы Майи Санду (президента Молдавии - ред.). Мы с коллегами по блоку "Победа" давно предупреждали: поддержка ЕС далеко не бесплатна. И вот спустя неделю после парламентских выборов Россия официально объявлена угрозой. Следующий этап - вовлечение нашей страны в войну. В этом мире ничего не делается даром", - сказала Таубер.
Политик обратила внимание на то, что по новой стратегии Молдавия должна увеличить армию на 30%, довести расходы на оборону до 1% ВВП, перейти на стандарты НАТО и фактически встроить себя в военную систему Евросоюза. "А теперь давайте честно: о какой нейтральной стране после этого можно говорить? Конституция прямо запрещает военные союзы, но для Санду и ее партии закон - пустой звук. Они готовы переписать все, лишь бы оправдать свою зависимость и подчинение внешним силам", - подчеркнула она.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. При этом власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.