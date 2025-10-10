Рейтинг@Mail.ru
04:29 10.10.2025 (обновлено: 05:29 10.10.2025)
В оппозиции назвали военную стратегию Молдавии манифестом отказа от мира
В оппозиции назвали военную стратегию Молдавии манифестом отказа от мира
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Военная стратегия Молдавии нацелена на отказ от мира и нейтралитета, заявила РИА Новости исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.

Документ, принятый правящей партией, предполагает постепенное увеличение оборонного бюджета, увеличение численности вооруженных сил, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами, но с соблюдением нейтралитета. В то же время там говорится о мнимой угрозе для Кишинева от расширения территорий России и о возможном давлении на республику при создании сухопутного коридора к границам Молдавии.

"Мы стали свидетелями очередного преступления режима (президента Молдавии. — Прим. ред.) Майи Санду против собственной страны. Правительство официально утвердило военную стратегию Молдовы до 2035 года. Казалось бы, просто очередной документ. Но нет — это манифест отказа от мира, от нейтралитета и от будущего нашей страны", — сказала Таубер.
По ее словам, эта стратегия предполагает не оборону, а подготовку к войне.
"Происходит то, о чем мы с коллегами по блоку "Победа" не раз предупреждали: Молдову хотят сделать плацдармом НАТО. Не для защиты — а для провокаций конфликта с Россией и Приднестровьем, для вовлечения нашей страны в чужую геополитическую игру", — подчеркнула Таубер.
Политик в связи с этим обратилась к властям республики.
"И я хочу, чтобы мои слова услышала Санду и ее приспешники: вы совершаете страшное преступление против нашего народа! Вы не имеете права играть судьбой страны по указке своих хозяев в Брюсселе!" — заключила она.
Страны Запада и власти Кишинева проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Так, еще стратегия обороны Молдавии от конца прошлого года называла российский контингент в Приднестровье угрозой. Документ также предполагает тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом и увеличение доли военных расходов республики до одного процента ВВП к 2030 году.

Депутаты оппозиционного блока "Победа" тогда бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что эта стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

Согласно конституции, Молдавия — нейтральная страна, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
