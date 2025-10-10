В оппозиции назвали военную стратегию Молдавии манифестом отказа от мира

КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Военная стратегия Молдавии нацелена на отказ от мира и нейтралитета, заявила РИА Новости исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.

Документ, принятый правящей партией, предполагает постепенное увеличение оборонного бюджета, увеличение численности вооруженных сил, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами, но с соблюдением нейтралитета. В то же время там говорится о мнимой угрозе для Кишинева от расширения территорий России и о возможном давлении на республику при создании сухопутного коридора к границам Молдавии.

"Мы стали свидетелями очередного преступления режима (президента Молдавии. — Прим. ред.) Майи Санду против собственной страны. Правительство официально утвердило военную стратегию Молдовы до 2035 года. Казалось бы, просто очередной документ. Но нет — это манифест отказа от мира, от нейтралитета и от будущего нашей страны", — сказала Таубер

По ее словам, эта стратегия предполагает не оборону, а подготовку к войне.

« "Происходит то, о чем мы с коллегами по блоку "Победа" не раз предупреждали: Молдову хотят сделать плацдармом НАТО . Не для защиты — а для провокаций конфликта с Россией и Приднестровьем, для вовлечения нашей страны в чужую геополитическую игру", — подчеркнула Таубер.

Политик в связи с этим обратилась к властям республики.

"И я хочу, чтобы мои слова услышала Санду и ее приспешники: вы совершаете страшное преступление против нашего народа! Вы не имеете права играть судьбой страны по указке своих хозяев в Брюсселе !" — заключила она.

Страны Запада и власти Кишинева проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Так, еще стратегия обороны Молдавии от конца прошлого года называла российский контингент в Приднестровье угрозой. Документ также предполагает тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом и увеличение доли военных расходов республики до одного процента ВВП к 2030 году.

Депутаты оппозиционного блока "Победа" тогда бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что эта стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

Великобритании, Германии и Румынии. Согласно конституции, Молдавия — нейтральная страна, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США