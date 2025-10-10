В МККК рассказали о планах по израильским заложникам

ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. В операциях по освобождению заложников условия могут меняться в любой момент заявил РИА Новости официальный представитель Международного комитета красного креста Кристиан Кардон, говоря о вероятном освобождении заключённых Израиля и ХАМАС.

"Эти операции чрезвычайно сложны и требуют тщательного планирования логистики и безопасности, чтобы минимизировать риск для жизни всех участников. Это больше, чем просто поездка. Исходя из предыдущего опыта, как здесь, так и в других местах по всему миру, мы знаем, что логистика и окончательные детали могут измениться в любой момент, даже в ходе операции", - сказал он.

По его словам, команды МККК готовятся и "планируют максимально возможное количество сценариев".

"Самое главное для нас — иметь возможность безопасно вернуть домой любого человека, переданного нам под опеку", - подчеркнул он.

Кардон напомнил, что с октября 2023 года МККК способствовал освобождению 148 заложников и 1931 задержанного, а также помог вернуть останки погибших их родственникам.

"Поскольку мы ведем диалог со всеми сторонами конфликта, мы можем выступать в качестве надежного посредника, содействуя выполнению соглашений о прекращении огня и мире", - заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильское правительство Израиля в ходе заседания одобрило сделку с ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала военных действий Израиля в секторе Газа были убиты 66288 человек, включая 18430 детей. Большинство убитых – мирные жители. По данным ВОЗ , более 400 человек умерли от голода в Газе с начала года, более 100 из них - дети.