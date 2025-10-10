Рейтинг@Mail.ru
В МККК рассказали о планах по израильским заложникам - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/mkkk-2047411913.html
В МККК рассказали о планах по израильским заложникам
В МККК рассказали о планах по израильским заложникам - РИА Новости, 10.10.2025
В МККК рассказали о планах по израильским заложникам
В операциях по освобождению заложников условия могут меняться в любой момент заявил РИА Новости официальный представитель Международного комитета красного... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T01:39:00+03:00
2025-10-10T01:39:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
международный комитет красного креста (мккк)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_0:24:3048:1739_1920x0_80_0_0_7c95b57cfd9460a11393c2a3e6f75362.jpg
https://ria.ru/20251010/izrail-2047410789.html
https://ria.ru/20251009/gaza-2047403694.html
https://ria.ru/20251009/al-khayya-2047388640.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_58a812cbb3bd9b3d99fc831e59386e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, международный комитет красного креста (мккк), оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
В МККК рассказали о планах по израильским заложникам

МККК: условия освобождения заложников могут меняться в любой момент

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. В операциях по освобождению заложников условия могут меняться в любой момент заявил РИА Новости официальный представитель Международного комитета красного креста Кристиан Кардон, говоря о вероятном освобождении заключённых Израиля и ХАМАС.
"Эти операции чрезвычайно сложны и требуют тщательного планирования логистики и безопасности, чтобы минимизировать риск для жизни всех участников. Это больше, чем просто поездка. Исходя из предыдущего опыта, как здесь, так и в других местах по всему миру, мы знаем, что логистика и окончательные детали могут измениться в любой момент, даже в ходе операции", - сказал он.
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАС
Вчера, 01:24
По его словам, команды МККК готовятся и "планируют максимально возможное количество сценариев".
"Самое главное для нас — иметь возможность безопасно вернуть домой любого человека, переданного нам под опеку", - подчеркнул он.
Кардон напомнил, что с октября 2023 года МККК способствовал освобождению 148 заложников и 1931 задержанного, а также помог вернуть останки погибших их родственникам.
"Поскольку мы ведем диалог со всеми сторонами конфликта, мы можем выступать в качестве надежного посредника, содействуя выполнению соглашений о прекращении огня и мире", - заключил он.
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
МККК частично возобновил работу в Газе
9 октября, 23:46
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильское правительство Израиля в ходе заседания одобрило сделку с ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала военных действий Израиля в секторе Газа были убиты 66288 человек, включая 18430 детей. Большинство убитых – мирные жители. По данным ВОЗ, более 400 человек умерли от голода в Газе с начала года, более 100 из них - дети.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.
Халиль аль-Хайя - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Израиль освободит из тюрем палестинских женщин и детей, заявил глава ХАМАС
9 октября, 21:23
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала