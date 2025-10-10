Рейтинг@Mail.ru
В МККК прокомментировали прекращение огня в Газе
01:19 10.10.2025
В МККК прокомментировали прекращение огня в Газе
Последнее прекращение огня в Газе доказывает, что от перемирия выигрывают все, заявил РИА Новости официальный представитель Международного комитета Красного... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T01:19:00+03:00
2025-10-10T01:19:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
международный комитет красного креста (мккк)
хамас
оон
израиль
сша
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, международный комитет красного креста (мккк), хамас, оон
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Международный комитет Красного Креста (МККК), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. Последнее прекращение огня в Газе доказывает, что от перемирия выигрывают все, заявил РИА Новости официальный представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристиан Кардон.
"Последнее прекращение огня должно стать достаточным доказательством того, что, когда стороны приходят к соглашению, все выигрывают: заложники и палестинские задержанные возвращаются домой, близкие воссоединяются, а мирные жители Газы получают передышку от насилия и жизненно необходимую помощь", - сказал Кардон.
Он отметил, что МККК "готов содействовать реализации соглашения, достигнутого сторонами, с целью предоставления помощи нуждающимся безопасным и достойным образом, а также помочь вернуть заложников домой к их семьям и содействовать освобождению палестинских заключенных".
По его словам, каждое соглашение о прекращении огня "позволяло МККК расширять масштабы доставки и распределения предметов первой необходимости".
"Гуманитарная помощь должна возобновиться в полном объёме, в строгом соответствии с международным гуманитарным правом и гуманитарными принципами, чтобы помочь тем, кто больше всего в ней нуждается", - отметил представитель МККК.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала военных действий Израиля в секторе Газа были убиты 66288 человек, включая 18430 детей. Большинство убитых – мирные жители.
По данным ВОЗ, более 400 человек умерли от голода в Газе с начала года, более 100 из них - дети.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.
