Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Минца - РИА Новости, 10.10.2025
09:21 10.10.2025 (обновлено: 09:41 10.10.2025)
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Минца
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Минца - РИА Новости, 10.10.2025
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Минца
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по заочному уголовному делу основателя O1 Group Бориса Минца о хищении активов банка "Открытие" на... РИА Новости, 10.10.2025
Ольга Фомченкова
происшествия, борис минц, "фк открытие"
Происшествия, Борис Минц, "ФК Открытие"
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Минца

Минца будут заочно судить за хищение более 34 млрд руб у банка "Открытие"

Борис Минц
Борис Минц - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Борис Минц . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по заочному уголовному делу основателя O1 Group Бориса Минца о хищении активов банка "Открытие" на сумму более 34 миллиардов рублей, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По делу проходят экс-совладелец банка "Открытие" Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий, а также бывший председатель правления банка Евгений Данкевич.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам
25 апреля, 08:15
"Минц Б.И., Минц А.Б., Минц Д. Б., Данкевич Е. Л. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстной заинтересованности, с использованием служебного положения Данкевича Е. Л., находясь в неустановленных местах, совершили хищение денежных средств ПАО Банк "ФК Открытие" путем присвоения на сумму 34 млрд 899 млн 976 тысяч 504 рубля. Таким образом, своими действиями совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ", - говорится в материалах уголовного дела.
В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Текст обвинительного заключения состоит из 881 листа.
Все четверо фигурантов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. В 2021 Интерпол отказал в их розыске.
Предприниматель Борис Минц - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Суд привлек Бориса Минца к ответственности по долгам его O1 Group Finance
7 апреля, 14:34
По версии следствия, летом 2017 года основатель O1 Group Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий, а также Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка "Открытие" сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 Груп Финанс". Деньгами фигуранты распорядились, расплатившись по другой задолженности О1 Group перед банком.
Кроме того, Борис Минц, его сын Александр и Данкевич обвиняются в покушении на мошенничество (по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ). Речь в этом эпизоде идет о покупке ценных бумаг на сумму более 7 миллиардов рублей.
Согласно материалам дела, Борис Минц и его сын Александр "согласовали сделку купли-продажи ценных бумаг между компаниями "Тудэй Инвестмент Лимитед" (Today Investments Limited) и "Финансовая группа Будущее (Кипр) Лимитед" на сумму 7 млрд 331 млн 374 тысячи 281 рублей 81 копейка". А Данкевич, будучи предправления банка, в 2017 году "подписал заведомо фиктивную банковскую гарантию" в пользу компании "Финансовая группа Будущее (Кипр) Лимитед".
Дмитрий Минц - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Суд в Москве признал банкротом сына бенефициара O1 Group Бориса Минца
16 декабря 2022, 14:49
В дальнейшем все трое, как считает следствие, преднамеренно не выполнили обязательства по поставке обещанных облигаций компании "Финансовая группа Будущее (Кипр) Лимитед" и планировали вывести 7,3 миллиарда рублей. Однако сделать им это не удалось.
Банк России своим приказом от 29 августа 2017 года для предупреждения банкротства ввел в "Открытие" временную администрацию. Назначенное руководство обратилось с иском в суд, который признал банковскую гарантию за подписью Данкевича недействительной сделкой.
Адвокат Бориса Минца Дмитрий Кравченко отказался от комментариев.
ВТБ в конце 2022 года приобрел у Центробанка 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. После этого начался перевод отделений "Открытия" под бренд ВТБ, который завершился в январе 2025 года - банк "Открытие" прекратил свое существование и присоединился к ВТБ.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ЦБ обновил список системно значимых банков
7 октября, 17:09
 
ПроисшествияБорис Минц"ФК Открытие"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
