Пашков стал первым замглавы Минтранса

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замминистра транспорта РФ Константин Пашков назначен первым замглавы министерства вместо Валентина Иванова, сообщил Минтранс РФ.

Ранее пост первого замминистра занимал Иванов . Согласно сообщению министерства, он "продолжит работу в Минтрансе в должности заместителя министра".

"Первым заместителем Министра транспорта назначен Пашков Константин Анатольевич, ранее занимавший должность заместителя Министра. Помимо вопросов кадрового обеспечения, образования, науки и связей с общественностью, первый заместитель Министра будет курировать также финансовый блок Министерства", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте Минтранса РФ , Пашков в разные годы был начальником пресс-службы Московской железной дороги , советником Министра путей сообщения РФ, начальником ФГУП "Центр по взаимодействию со СМИ и рекламе Министра путей сообщения России, главой департамента по связям с общественностью РЖД

В Минтрансе РФ Пашков был советником министра, заместителем директора административного департамента, а потом руководителем этого департамента. Он был назначен на должность замминистра транспорта РФ в июне 2024 года.

"Имеет колоссальный управленческий опыт, который способен повысить эффективность работы Министерства по приоритетным направлениям деятельности", - добавили в Минтрансе.

Иванов в свою очередь продолжит курировать вопросы строительства транспортных объектов в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система", пояснили в ведомстве.

"В его зоне ответственности - масштабные инфраструктурные проекты, связанные с реконструкцией аэродромов и прилегающих объектов, модернизацией железнодорожных, морских и речных путей, а также задачи по обустройству пунктов пропуска через государственную границу", - отмечается в сообщении.