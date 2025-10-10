Рейтинг@Mail.ru
21:05 10.10.2025 (обновлено: 21:44 10.10.2025)
Пашков стал первым замглавы Минтранса
Замминистра транспорта РФ Константин Пашков назначен первым замглавы министерства вместо Валентина Иванова, сообщил Минтранс РФ.
россия, валентин иванов, московская железная дорога, ржд
Россия, Валентин Иванов, Московская железная дорога, РЖД
Пашков стал первым замглавы Минтранса

Замминистра транспорта Пашков назначен первым замглавы министерства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замминистра транспорта РФ Константин Пашков назначен первым замглавы министерства вместо Валентина Иванова, сообщил Минтранс РФ.
Ранее пост первого замминистра занимал Иванов. Согласно сообщению министерства, он "продолжит работу в Минтрансе в должности заместителя министра".
"Первым заместителем Министра транспорта назначен Пашков Константин Анатольевич, ранее занимавший должность заместителя Министра. Помимо вопросов кадрового обеспечения, образования, науки и связей с общественностью, первый заместитель Министра будет курировать также финансовый блок Министерства", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте Минтранса РФ, Пашков в разные годы был начальником пресс-службы Московской железной дороги, советником Министра путей сообщения РФ, начальником ФГУП "Центр по взаимодействию со СМИ и рекламе Министра путей сообщения России, главой департамента по связям с общественностью РЖД.
В Минтрансе РФ Пашков был советником министра, заместителем директора административного департамента, а потом руководителем этого департамента. Он был назначен на должность замминистра транспорта РФ в июне 2024 года.
"Имеет колоссальный управленческий опыт, который способен повысить эффективность работы Министерства по приоритетным направлениям деятельности", - добавили в Минтрансе.
Иванов в свою очередь продолжит курировать вопросы строительства транспортных объектов в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система", пояснили в ведомстве.
"В его зоне ответственности - масштабные инфраструктурные проекты, связанные с реконструкцией аэродромов и прилегающих объектов, модернизацией железнодорожных, морских и речных путей, а также задачи по обустройству пунктов пропуска через государственную границу", - отмечается в сообщении.
Иванов поступил на службу в Минтранс РФ в 2022 году. Первым заместителем министра транспорта был назначен с 25 июня 2024 года.
Министр транспорта Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Путин подписал указ о назначении Никитина главой Минтранса
8 июля, 16:51
 
РоссияВалентин ИвановМосковская железная дорогаРЖД
 
 
